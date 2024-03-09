Нещодавно Сальма Гаєк показала, як швидко приховати сивину, щоб не доводилось фарбувати волосся кожен місяць. У чому секрет зірки, розповідаємо далі.
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Як Сальма Гаєк приховує сивину
57-річна акторка Сальма Гаєк не так часто ділиться своїми блискучими б'юті порадами, але нещодавно вона опублікувала відео в інстаграм, де показала шанувальникам, як доглядає за волоссям та приховує сивину.
Подивіться на все це біле волосся. Тож у чому секрет? Як можна інколи приховати його, не фарбуючи його? Я просто наношу туш,
– сказала зірка, проводячи пальцями по волоссю, щоб показати сивину.
У ролику знаменитість показала, як наносить туш на волосся, а пасма не тільки чорніють, але й стають більш гладенькими.
Як Сальма Гаєк приховує сивину: дивіться відео
Потім акторка додала, що має ще один секрет для ідеального кольору волосся. Перукар зірки наніс спрей для покриття коренів на її волосся, і за кілька секунд її сивина знову стала чорною.
У результаті мені не потрібно фарбуватися кожні три тижні,
– пояснила Сальма Гаєк.
Зірка також зауважила, що їй більш ніж комфортно з натуральним волоссям, однак іноді люди, з якими їй доводиться працювати, виступають проти сивини.