Недавно Сальма Хайек показала, как быстро скрыть седину, чтобы не приходилось красить волосы каждый месяц. В чем секрет звезды, рассказываем далее.

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Как Сальма Хайек скрывает седину

57-летняя актриса Сальма Хайек не так часто делится своими блестящими бьюти советами, но недавно она опубликовала видео в инстаграм, где показала поклонникам, как ухаживает за волосами и скрывает седину.

Посмотрите на все эти белые волосы. Так в чем секрет? Как можно иногда скрыть его, не окрашивая его? Я просто наношу тушь,

– сказала звезда, проводя пальцами по волосам, чтобы показать седину.

В ролике знаменитость показала, как наносит тушь на волосы, а пряди не только чернеют, но и становятся более гладкими.

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Как Сальма Хайек скрывает седину: смотрите видео

Затем актриса добавила, что имеет еще один секрет для идеального цвета волос. Парикмахер звезды нанес спрей для покрытия корней на ее волосы, и за несколько секунд ее седина снова стала черной.

В результате мне не нужно краситься каждые три недели,

– объяснила Сальма Хайек.

Звезда также заметила, что ей более чем комфортно с натуральными волосами, однако иногда люди, с которыми ей приходится работать, выступают против седины.