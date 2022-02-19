Хочете наповнити свій вихідний пристрастю? 24 канал пропонує добірку провокаційних фільмів, які здивують своєю пікантністю.

Цікаво Дженніфер Лопес, Брітні Спірс та ще 8 зірок, які з віком змінились: кадри порівняння

6 пристрасних стрічок з XX століття

"Денна красуня"



"Денна красуня" / Кадр з фільму

Цей еротичний шедевр режисера Луїса Бунюеля з'являється чи не у кожній добірці найкращих фільмів всіх часів. Головна героїня, у яку перевтілилась Катрін Деньов, вирішила погратись у "брудні ігри" з чоловіками за гроші. Тож поки її чоловіка немає поруч, вона розважається у будні разом з клієнтами, щоразу експериментуючи з різними образами.

"Останнє танго в Парижі"



"Останнє танго в Парижі" / Кадр з фільму

Еротична мелодрама, яка наробила чимало галасу свого часу. Її забороняли до показу у багатьох країнах через "порнографію", але це лише "підігрівало" апетит глядачів до цієї стрічки. Неймовірна робота Бернардо Бертолуччі розповідає про емоційні стосунки старшого чоловіка і молодої жінки, які були "розфарбовані" широкою емоційною палітрою: крах, надія, кохання та гармонія. Згодом стрічка була номінована на дві премії "Оскар" за найкращу режисерську роботу й найкращу головну чоловічу роль.

"Ризикований бізнес"



"Ризикований бізнес"​ / Кадр з фільму

Фільм, який зробив Тома Круза популярним. Режисер Пол Брікман дивував глядачів комедією, яка розповідає про серйозне: матеріалізм, втрата цноти, повноліття й капіталізм. Проте "головна роль" дісталась дорослому життю, яке сповнене різноманітних яскравих сексуальних експериментів.

"Дев'ять з половиною тижнів"



"Дев'ять з половиною тижнів"​ / Кадр з фільму

Пристрасний роман пари, який тривав лише 9 з половиною тижнів – саме про це розповідав Едріан Лайн у своїй стрічці. Головні ролі дістались Кім Бесінгер і Міккі Руркому, які зіграли закохану пару з фатальним кінцем. Психологічні ігри, сексуальні збочення та пікантні сцени на кухні стали справжнім фурором для тих часів.

"Основний інстинкт"



"Основний інстинкт"​ / Кадр з фільму

Уривок з цього фільму вам точно коли-небудь траплявся. Знаменита сексуальна сцена, яка вже стала культовою, з Шерон Стоун, де головна героїня елегантно демонструє, переставляючи ногу на ногу, що вона без білизни. Ця стрічка культивувала і саму акторку, а режисер Пол Верговен зумів вміло поєднати детективну історію та еротику.

"Із широко заплющеними очима"



"Із широко заплющеними очима"​ / Кадр з фільму

Сімейна пара із великою кількістю проблем вирішила назавжди змінити своє життя, зокрема і сексуальне. Чоловік з дружиною, яких зіграли актори Ніколь Кідман і Том Круз, часто думали про інших партнерів і врешті наважились почати сексуальні експерименти. Подружжя випадково потрапляє на зустріч дивного клубу, члени якого приходять у масках та організовують цілі оргії.