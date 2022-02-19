Хотите наполнить свой исходный страстью? 24 канал предлагает подборку провокационных фильмов, которые удивят своей пикантностью.

Интересно Дженнифер Лопес, Бритни Спирс и еще 8 звезд, которые с возрастом изменились: кадры сравнения

6 страстных лент из XX века

"Дневная красотка"



"Дневная красотка" / Кадр из фильма

Этот эротический шедевр режиссера Луиса Бунюэля появляется чуть ли не в каждой подборке лучших фильмов всех времен. Главная героиня, в которую превратилась Катрин Деньов, решила поиграть в "грязные игры" с мужчинами за деньги. Так что пока ее мужа нет рядом, она развлекается в будни вместе с клиентами, каждый раз экспериментируя с разными образами.

"Последнее танго в Париже"



"Последнее танго в Париже" / Кадр из фильма

Эротическая мелодрама, наделавшая немало шума своего времени. Ее запрещали к показу во многих странах из-за "порнографии", но это лишь "подогревало" зрительский аппетит к этой ленте. Невероятная работа Бернардо Бертолуччи рассказывает об эмоциональных отношениях старшего мужчины и молодой женщины, которые были "раскрашены" широкой эмоциональной палитрой: крах, надежда, любовь и гармония. Впоследствии фильм был номинирован на две премии "Оскар" за лучшую режиссерскую работу и лучшую главную мужскую роль.

"Рискованный бизнес"



"Рискованный бизнес" / Кадр из фильма

Фильм, сделавший Тома Круза популярным. Режиссер Пол Брикман удивлял зрителей комедией, рассказывающей о серьезном: материализм, потеря девственности , совершеннолетие и капитализм. Однако "главная роль" досталась взрослой жизни, которая полна разнообразных ярких сексуальных экспериментов.

"Девять с половиной недель"



"Девять с половиной недель" / Кадр из фильма

Страстный роман пары, длившийся всего 9 с половиной недель – именно об этом рассказывал Эдриан Лайн в своей ленте. Главные роли достались Ким Бесингер и Микки Руркому, которые сыграли влюбленную пару с роковым концом. Психологические игры, сексуальные извращения и пикантные сцены на кухне стали настоящим фурором для тех времен.

"Основной инстинкт"



"Основной инстинкт"/ Кадр из фильма

Отрывок из этого фильма вам точно когда-нибудь случался. Знаменитая сексуальная сцена, уже ставшая культовой, с Шэрон Стоун, где главная героиня элегантно демонстрирует, переставляя ногу на ногу, что она без белья. Эта лента культивировала и саму актрису, а режиссер Пол Верговен сумел умело соединить детективную историю и эротику.

"С широко закрытыми глазами"



"С широко закрытыми глазами"/ Кадр из фильма