SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*: підбираємо гастрономічні пари
Історія коньяку налічує кілька століть, і, звичайно ж, за цей час навколо нього виникло безліч міфів і легенд. Винахідниками коньяку вважають себе французи, однак на це звання претендують також італійці, а сама назва французького містечка Коньяк, що дало назву благородному міцному напою, походить від імені римського намісника Коню.
Джерело:24 канал
Нащадки римлян стверджують, що саме вони придумали технологію перегонки вина. Доказом вони вважають той факт, що ще в XVI столітті на весілля французького короля Генріха II та Катерини Медичі родичі нареченої подарували барильце виноградного бренді.
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Хай там як, виробництво коньяку має свої традиції, сформовані кілька століть тому. Майстри коньячної справи дбайливо їх зберігають. Однак часи змінюються, технології вдосконалюються, трансформуються смаки й вподобання людей. Ці зміни змушують технологів коньячного виробництва шукати "той самий" аромат і смак, який потрібен сучасному споживачу.
Технологи SHABO працювали над розробкою "коньяку нового покоління" протягом декількох років. В результаті була створена нова колекція коньяків України – SHABO Modern Collection. В її основі – класична французька технологія викурювання спиртів, унікальний купаж і витримка в баріках з американського і французького дуба різного ступеня обсмаження.
Щоб відчути, як поєднуються класичні традиції та інноваційний підхід, пропонуємо вам продегустувати разом з нами коньяк України SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*.
Фото SHABO
Коньячні спирти, що сформували унікальний купаж цього коньяку, створені з винограду європейського сорту Аліготе і грузинського сорту Ркацителі, вирощених на кращих ділянках теруару Шабо. Колір SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* має золотисто-бурштиновий. В ароматі – легкі квітково-плодові тони з нотами мигдалю та ванілі. Смак – округлий, м'який, повний та гармонійний. У ньому відчуваються елегантні ноти витримки в дубі. Післясмак тривалий й приємний.
Всі ми звикли до того, що коньяк – прекрасний дижестив. Це дійсно так, проте сучасні сомельє та експерти стверджують, що коньяк прекрасно "дружить" з різними стравами й продуктами, головне – дотримуватись певних принципів при підборі гастрономічної пари.
Головне правило – в пару до коньяку необхідно підбирати страву з яскравим характером і складним, насиченим смаком. Це диктується самою природою коньяку, оскільки в його складі – алкоголь, жирні кислоти, вода й ароматичні елементи.
Три правила поєднання коньяку й гастрономії
- Смаки страви й коньяку повинні компліментарно доповнювати один одного. Алкоголь повинен розкривати смак їжі, а не обпікати язик. Фахівці радять уникати занадто кислотних страв у поєднанні з коньяком: сильна кислотність підсилює відчуття алкоголю. Однак легка кислинка, врівноважена солодкістю, добре поєднується з коньяком.
- Важливий фактор поєднання коньяку й страви – температура. Занадто гаряча страва здатна підняти пари алкоголю і посилити відчуття спиртуозності. Холод робить коньяк більш округлим, нейтралізуючи відчуття алкоголю.
З чим поєднувати SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*, враховуючи вищеперелічені правила? Ось кілька рекомендацій.
З м'ясними стравами
М'ясні страви з сильним смаком пом'якшують алкоголь, роблять коньяк ще більш округлим, підкреслюють ноти фруктів і спецій в його ароматі. При цьому завдяки кислотності коньяку м'ясо також розкриває нові смакові й ароматичні відтінки.
Рекомендуємо подавати до SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* страви з насиченим смаком: качка по-пекінськи, дичина, ягня, яловичина. Як гарнір – смажені овочі (гарбуз, буряк, картопля), а також гриби з яскраво вираженою ароматикою, наприклад, білі або трюфелі.
Каре ягня на грилі – спробуйте з коньяком / Фото iStock
З сирами
Коньяк і сир – безпрограшний варіант. Вершковий смак сиру пом'якшує алкоголь і кислотність, дозволяючи насолодитися нотами фруктів і спецій, при цьому коньяк розкриває тонкі смакові нюанси сиру. Ідеальна пара – сир з блакитною пліснявою (рокфор, горгонзола). Також чудово підійдуть до SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* чедер, брі, камамбер.
З десертами
Будь-які десерти прекрасно поєднуються з коньяком, це аксіома. Здоба, чизкейк, шоколадний торт або навіть просто шоколад – відмінно. Можна з чашкою кави. Екзотичні фрукти – манго або гуава – спробуйте їх в поєднанні з SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*, ви будете вражені!
Шоколадний торт, кава і коньяк – ідеальне поєднання.
Коньяк і здобна випічка – чудова пара / Фото iStock
Дегустуйте, пробуйте, шукайте свої поєднання – зрештою, головний критерій правильного поєднання коньяку й гастрономічного продукту – те, наскільки це подобається особисто вам. Вдалих вам експериментів!
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