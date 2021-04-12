История коньяка насчитывает несколько столетий, и, конечно же, за это время вокруг него возникло множество мифов и легенд. Изобретателями коньяка считают себя французы, однако на это звание претендуют также итальянцы, а само название французского городка Коньяк, давшего название благородному крепкому напитку, происходит от имени римского наместника Коню.

Потомки римлян утверждают, что именно они придумали технологию перегонки вина. Доказательством они считают тот факт, что еще в XVI веке на свадьбу французского короля Генриха II и Екатерины Медичи родственники невесты подарили бочонок виноградного бренди.

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Как бы то ни было, производство коньяка имеет свои традиции, сформированные несколько веков назад. Мастера коньячного дела бережно их хранят. Однако времена меняются, технологии совершенствуются, трансформируются вкусы и предпочтения людей. Эти изменения заставляют технологов коньячного производства искать “тот самый” аромат и вкус, который нужен современному потребителю.

Технологи SHABO трудились над разработкой “коньяка нового поколения” на протяжении нескольких лет. В результате была создана новая коллекция коньяков Украины – SHABO Modern Collection. В ее основе – классическая французская технология выкуривания спиртов, уникальный купаж и выдержка в барриках из американского и французского дуба разной степени обжарки.

Чтобы прочувствовать, как сочетаются классические традиции и инновационный подход, предлагаем вам продегустировать вместе с нами коньяк Украины SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*.

Фото SHABO

Коньячные спирты, сформировавшие уникальный купаж этого коньяка, созданы из винограда европейского сорта Алиготе и грузинского сорта Ркацители, выращенных на лучших участках терруара Шабо. Цвет SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* имеет золотисто-янтарный. В аромате – легкие цветочно-плодовые тона с нотами миндаля и ванили. Вкус – округлый, мягкий, полный и гармоничный. В нем ощущаются элегантные ноты выдержки в дубе. Послевкусие длительное и приятное.

Все мы привыкли к тому, что коньяк – прекрасный дижестив. Это действительно так, однако современные сомелье и эксперты утверждают, что коньяк прекрасно "дружит" с различными блюдами и продуктами, главное – соблюдать определенные принципы при подборе гастрономической пары.

Три правила сочетания коньяка и гастрономии

Главное правило – в пару к коньяку необходимо подбирать блюдо с ярким характером и сложным, насыщенным вкусом. Это диктуется самой природой коньяка, так как в его составе – алкоголь, жирные кислоты, вода и ароматические элементы. Вкусы блюда и коньяка должны комплиментарно дополнять друг друга. Алкоголь должен раскрывать вкус еды, а не обжигать язык. Специалисты советуют избегать слишком кислотных блюд в сочетании с коньяком: сильная кислотность усиливает ощущение алкоголя. Однако легкая кислинка и уравновешенная сладостью, хорошо сочетается с коньяком. Важный фактор сочетания коньяка и блюда – температура. Слишком горячее блюдо способно поднять пары алкоголя и усилить ощущение спиртуозности. Холод делает коньяк более округлым, нейтрализуя ощущение алкоголя.

С чем сочетать SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*, учитывая вышеперечисленные правила? Вот несколько рекомендаций.

С мясными блюдами

Мясные блюда с сильным вкусом смягчают алкоголь, делают коньяк еще более округлым, подчеркивают ноты фруктов и специй в его аромате. При этом благодаря кислотности коньяка мясо также раскрывает новые вкусовые и ароматические оттенки.



Рекомендуем подавать к SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* блюда с насыщенным вкусом: утка по-пекински, дичь, ягненок, говядина. В качестве гарнира – жареные овощи (тыква, свекла, картофель), а также грибы с ярко выраженной ароматикой, например, белые или трюфели.

Каре ягненка на гриле – попробуйте с коньяком / Фото iStock

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами

С сырами

Коньяк и сыр – беспроигрышный вариант. Сливочный вкус сыра смягчает алкоголь и кислотность, позволяя насладиться нотами фруктов и специй, при этом коньяк раскрывает тонкие вкусовые нюансы сыра. Идеальная пара – сыр с голубой плесенью (рокфор, горгонзола). Также прекрасно подойдут к SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* чеддер, бри, камамбер.

С десертами

Любые десерты прекрасно сочетаются с коньяком, это аксиома. Сдоба, чизкейк, шоколадный торт или даже просто шоколад – отлично. Можно с чашкой кофе. Экзотические фрукты – манго или гуава – попробуйте их в сочетании с SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*, вы будете поражены!

Шоколадный торт, кофе и коньяк – идеальное сочетание.

Коньяк и сдобная выпечка – отличная пара / Фото iStock

Дегустируйте, пробуйте, ищите свои сочетания – в конце концов, главный критерий правильного сочетания коньяка и гастрономического продукта – то, насколько оно приятно лично вам. Удачных вам экспериментов!



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