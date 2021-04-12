SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*: подбираем гастрономические пары
История коньяка насчитывает несколько столетий, и, конечно же, за это время вокруг него возникло множество мифов и легенд. Изобретателями коньяка считают себя французы, однако на это звание претендуют также итальянцы, а само название французского городка Коньяк, давшего название благородному крепкому напитку, происходит от имени римского наместника Коню.
Источник:24 канал
Потомки римлян утверждают, что именно они придумали технологию перегонки вина. Доказательством они считают тот факт, что еще в XVI веке на свадьбу французского короля Генриха II и Екатерины Медичи родственники невесты подарили бочонок виноградного бренди.
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Как бы то ни было, производство коньяка имеет свои традиции, сформированные несколько веков назад. Мастера коньячного дела бережно их хранят. Однако времена меняются, технологии совершенствуются, трансформируются вкусы и предпочтения людей. Эти изменения заставляют технологов коньячного производства искать “тот самый” аромат и вкус, который нужен современному потребителю.
Технологи SHABO трудились над разработкой “коньяка нового поколения” на протяжении нескольких лет. В результате была создана новая коллекция коньяков Украины – SHABO Modern Collection. В ее основе – классическая французская технология выкуривания спиртов, уникальный купаж и выдержка в барриках из американского и французского дуба разной степени обжарки.
Чтобы прочувствовать, как сочетаются классические традиции и инновационный подход, предлагаем вам продегустировать вместе с нами коньяк Украины SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*.
Фото SHABO
Коньячные спирты, сформировавшие уникальный купаж этого коньяка, созданы из винограда европейского сорта Алиготе и грузинского сорта Ркацители, выращенных на лучших участках терруара Шабо. Цвет SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* имеет золотисто-янтарный. В аромате – легкие цветочно-плодовые тона с нотами миндаля и ванили. Вкус – округлый, мягкий, полный и гармоничный. В нем ощущаются элегантные ноты выдержки в дубе. Послевкусие длительное и приятное.
Все мы привыкли к тому, что коньяк – прекрасный дижестив. Это действительно так, однако современные сомелье и эксперты утверждают, что коньяк прекрасно "дружит" с различными блюдами и продуктами, главное – соблюдать определенные принципы при подборе гастрономической пары.
Три правила сочетания коньяка и гастрономии
- Главное правило – в пару к коньяку необходимо подбирать блюдо с ярким характером и сложным, насыщенным вкусом. Это диктуется самой природой коньяка, так как в его составе – алкоголь, жирные кислоты, вода и ароматические элементы.
- Вкусы блюда и коньяка должны комплиментарно дополнять друг друга. Алкоголь должен раскрывать вкус еды, а не обжигать язык. Специалисты советуют избегать слишком кислотных блюд в сочетании с коньяком: сильная кислотность усиливает ощущение алкоголя. Однако легкая кислинка и уравновешенная сладостью, хорошо сочетается с коньяком.
- Важный фактор сочетания коньяка и блюда – температура. Слишком горячее блюдо способно поднять пары алкоголя и усилить ощущение спиртуозности. Холод делает коньяк более округлым, нейтрализуя ощущение алкоголя.
С чем сочетать SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*, учитывая вышеперечисленные правила? Вот несколько рекомендаций.
С мясными блюдами
Мясные блюда с сильным вкусом смягчают алкоголь, делают коньяк еще более округлым, подчеркивают ноты фруктов и специй в его аромате. При этом благодаря кислотности коньяка мясо также раскрывает новые вкусовые и ароматические оттенки.
Рекомендуем подавать к SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* блюда с насыщенным вкусом: утка по-пекински, дичь, ягненок, говядина. В качестве гарнира – жареные овощи (тыква, свекла, картофель), а также грибы с ярко выраженной ароматикой, например, белые или трюфели.
Каре ягненка на гриле – попробуйте с коньяком / Фото iStock
С сырами
Коньяк и сыр – беспроигрышный вариант. Сливочный вкус сыра смягчает алкоголь и кислотность, позволяя насладиться нотами фруктов и специй, при этом коньяк раскрывает тонкие вкусовые нюансы сыра. Идеальная пара – сыр с голубой плесенью (рокфор, горгонзола). Также прекрасно подойдут к SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* чеддер, бри, камамбер.
С десертами
Любые десерты прекрасно сочетаются с коньяком, это аксиома. Сдоба, чизкейк, шоколадный торт или даже просто шоколад – отлично. Можно с чашкой кофе. Экзотические фрукты – манго или гуава – попробуйте их в сочетании с SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*, вы будете поражены!
Шоколадный торт, кофе и коньяк – идеальное сочетание.
Коньяк и сдобная выпечка – отличная пара / Фото iStock
Дегустируйте, пробуйте, ищите свои сочетания – в конце концов, главный критерий правильного сочетания коньяка и гастрономического продукта – то, насколько оно приятно лично вам. Удачных вам экспериментов!
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