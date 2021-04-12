SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*: підбираємо гастрономічні пари

Історія коньяку налічує кілька століть, і, звичайно ж, за цей час навколо нього виникло безліч міфів і легенд. Винахідниками коньяку вважають себе французи, однак на це звання претендують також італійці, а сама назва французького містечка Коньяк, що дало назву благородному міцному напою, походить від імені римського намісника Коню.

Нащадки римлян стверджують, що саме вони придумали технологію перегонки вина. Доказом вони вважають той факт, що ще в XVI столітті на весілля французького короля Генріха II та Катерини Медичі родичі нареченої подарували барильце виноградного бренді.

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Хай там як, виробництво коньяку має свої традиції, сформовані кілька століть тому. Майстри коньячної справи дбайливо їх зберігають. Однак часи змінюються, технології вдосконалюються, трансформуються смаки й вподобання людей. Ці зміни змушують технологів коньячного виробництва шукати "той самий" аромат і смак, який потрібен сучасному споживачу.

Технологи SHABO працювали над розробкою "коньяку нового покоління" протягом декількох років. В результаті була створена нова колекція коньяків України – SHABO Modern Collection. В її основі – класична французька технологія викурювання спиртів, унікальний купаж і витримка в баріках з американського і французького дуба різного ступеня обсмаження.

Щоб відчути, як поєднуються класичні традиції та інноваційний підхід, пропонуємо вам продегустувати разом з нами коньяк України SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*.

Фото SHABO

Коньячні спирти, що сформували унікальний купаж цього коньяку, створені з винограду європейського сорту Аліготе і грузинського сорту Ркацителі, вирощених на кращих ділянках теруару Шабо. Колір SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* має золотисто-бурштиновий. В ароматі – легкі квітково-плодові тони з нотами мигдалю та ванілі. Смак – округлий, м'який, повний та гармонійний. У ньому відчуваються елегантні ноти витримки в дубі. Післясмак тривалий й приємний.

Всі ми звикли до того, що коньяк – прекрасний дижестив. Це дійсно так, проте сучасні сомельє та експерти стверджують, що коньяк прекрасно "дружить" з різними стравами й продуктами, головне – дотримуватись певних принципів при підборі гастрономічної пари.

Головне правило – в пару до коньяку необхідно підбирати страву з яскравим характером і складним, насиченим смаком. Це диктується самою природою коньяку, оскільки в його складі – алкоголь, жирні кислоти, вода й ароматичні елементи.

Три правила поєднання коньяку й гастрономії

Смаки страви й коньяку повинні компліментарно доповнювати один одного. Алкоголь повинен розкривати смак їжі, а не обпікати язик. Фахівці радять уникати занадто кислотних страв у поєднанні з коньяком: сильна кислотність підсилює відчуття алкоголю. Однак легка кислинка, врівноважена солодкістю, добре поєднується з коньяком. Важливий фактор поєднання коньяку й страви – температура. Занадто гаряча страва здатна підняти пари алкоголю і посилити відчуття спиртуозності. Холод робить коньяк більш округлим, нейтралізуючи відчуття алкоголю.

З чим поєднувати SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*, враховуючи вищеперелічені правила? Ось кілька рекомендацій.

З м'ясними стравами

М'ясні страви з сильним смаком пом'якшують алкоголь, роблять коньяк ще більш округлим, підкреслюють ноти фруктів і спецій в його ароматі. При цьому завдяки кислотності коньяку м'ясо також розкриває нові смакові й ароматичні відтінки.



Рекомендуємо подавати до SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* страви з насиченим смаком: качка по-пекінськи, дичина, ягня, яловичина. Як гарнір – смажені овочі (гарбуз, буряк, картопля), а також гриби з яскраво вираженою ароматикою, наприклад, білі або трюфелі.

Каре ягня на грилі – спробуйте з коньяком / Фото iStock

З сирами

Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в інтернет-магазин SHABO , обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.

Коньяк і сир – безпрограшний варіант. Вершковий смак сиру пом'якшує алкоголь і кислотність, дозволяючи насолодитися нотами фруктів і спецій, при цьому коньяк розкриває тонкі смакові нюанси сиру. Ідеальна пара – сир з блакитною пліснявою (рокфор, горгонзола). Також чудово підійдуть до SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5* чедер, брі, камамбер.

З десертами

Будь-які десерти прекрасно поєднуються з коньяком, це аксіома. Здоба, чизкейк, шоколадний торт або навіть просто шоколад – відмінно. Можна з чашкою кави. Екзотичні фрукти – манго або гуава – спробуйте їх в поєднанні з SHABO Modern Collection V.S.O.P. 5*, ви будете вражені!

Шоколадний торт, кава і коньяк – ідеальне поєднання.

Коньяк і здобна випічка – чудова пара / Фото iStock



Дегустуйте, пробуйте, шукайте свої поєднання – зрештою, головний критерій правильного поєднання коньяку й гастрономічного продукту – те, наскільки це подобається особисто вам. Вдалих вам експериментів!



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