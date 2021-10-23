Що буде, якщо спати по 4 години на день: про небезпеки розповідають експерти

Прокидаєтесь ви о 6 ранку чи об 11 – це не так важливо, як те, скільки годин ви спите. І як би себе не переконувати любителі погортати тікток до 3 ночі, але спати 4 години день зовсім не корисно для психічного та фізичного здоров'я.

За словами Тіма Вудмана, головного лікаря британської клініки "Bupa UK Health Clinics", повноцінний сон дозволяє цілий день почуватись енергійним та сконцентрованим, зміцнює імунітет та допомагає швидко відновитись, якщо ви погано почуваєтесь. Досягнути такого ефекту за кілька годин сну на день просто неможливо, як свідчать дослідження.

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Скільки годин сну буде достатньо

Кожна людина має свою комфортну норму сну, стверджує Тім Вудман. Та вважається, що в середньому дорослим потрібно спати від 7 до 9 годин щоночі. Ця рекомендація підкріплена результатами нещодавнього дослідження, яке у 2018 році провели дослідники з Університету Західного Онтаріо. В ньому взяли участь 40 тисяч учасників.

Неврологи дійшли до висновку, що ті з учасників, які спали менш як 7 годин або набагато більше 8 годин на день, гірше справлялись з різними когнітивними тестами ніж ті, хто дотримувався рекомендацій зі сну для дорослих.

Тобто важливо дотримуватись золотої середини, що дозволить вашому мозку повністю відпочити та нормально функціонувати на наступний день.

Коли сну недостатньо, людині важче працювати та концентруватись на завданнях / Фото Pexels

Що відбувається, коли сну замало

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"Для більшості з нас чотирьох годин сну на ніч недостатньо, щоб прокинутися розслабленими та відпочилими, незалежно від того, наскільки добре ви спите", – каже Тім Вудман. Коли сну постійно замало, це може призвести до таких проблем зі здоров’ям:

Тілу потрібно використовувати набагато більше енергії, навіть щоб виконувати прості повсякденні дії, адже воно вже працює над тим, щоб людина не заснула.

Погіршується пам'ять, увага та концентрація.

Людина стає дратівливішою.

Стає складніше стратегічно мислити, оцінювати ризики та швидко реагувати у складних ситуаціях.

Людина може втратити контроль над своїм апетитом, що приводить до набору зайвих кілограмів.

Збільшується ризик захворіти на діабет та ішемічну хворобу серця.

Від поганого сну мозок старішає

Дослідження 2018 року показало, що у тих, хто спав менш як 4 години на день, когнітивні здібності були на рівні людини, старшої за них на 8 років. Тобто регулярна нестача сну змушує мозок буквально постаріти на 8 років.

За вихідні все не виправити

Вчені не радять спати по 4 години на день у будні та сподіватись, що вдасться все надолужити на вихідні. Згідно з дослідженням, проведеним у 2021 році, нестача сну має накопичувальний ефект. З кожним днем емоційне та фізичне самопочуття буде погіршуватись, і навіть три дні такого режиму негативно впливають на працездатність.

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І хоча рідкісні випадки недосипання не стануть катастрофою для вашого організму, дослідники все ж радять регулярно дотримуватись рекомендованих 8 годин сну для дорослих.