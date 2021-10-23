Что будет, если спать по 4 часа в день: об опасностях рассказывают эксперты

Просыпаетесь вы в 6 утра или в 11 – это не так важно, как то, сколько часов вы спите. И как бы себя не убеждали любители полистать тикток до 3 ночи, но спать 4 часа в день совсем не полезно для психического и физического здоровья.

По словам Тима Вудмана, главного врача британской клиники "Bupa UK Health Clinics", полноценный сон позволяет целый день чувствовать себя энергичным и сконцентрированным, укрепляет иммунитет и помогает быстро восстановиться, если вы плохо себя чувствуете. Достичь такого эффекта за несколько часов сна в день просто невозможно, как показывают исследования.

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Сколько часов сна будет достаточно

У каждого человека есть своя комфортная норма сна, утверждает Тим Вудман. Но считается, что в среднем взрослым нужно спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Эта рекомендация подкреплена результатами недавнего исследования, которое в 2018 году провели исследователи из Университета Западного Онтарио. В нем приняли участие 40 тысяч участников.

Неврологи пришли к выводу, что те из участников, которые спали менее 7 часов или намного больше 8 часом в день, хуже справлялись с различными когнитивными тестами чем те, кто придерживался рекомендаций для сна для взрослых.

То есть важно соблюдать золотую середину, которая позволит вашему мозгу полностью отдохнуть и нормально функционировать на следующий день.

Когда сна недостаточно, человеку труднее работать и концентрироваться на задачах / Фото Pexels

Что происходит, когда сна мало

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"Для большинства из нас четырех часов сна в ночь недостаточно, чтобы проснуться расслабленными и отдохнувшими, независимо от того, насколько хорошо вы спите", – говорит Тим Вудман. Когда сна постоянно мало, это может привести к таким проблемам со здоровьем:

Телу нужно использовать гораздо больше энергии, чтобы выполнять даже простые повседневные действия, ведь оно уже работает над тем, чтобы человек не уснул.

Ухудшается память, внимание и концентрация.

Человек становится раздражительным.

Становится сложнее стратегически мыслить, оценивать риски и быстро реагировать в сложных ситуациях.

Человек может потерять контроль над своим аппетитом, что приводит к набору лишних килограммов.

Увеличивается риск заболеть диабетом и ишемической болезнью сердца.

От плохого сна мозг стареет

Исследование 2018 года показало, что у тех, кто спал менее 4 часов в день, когнитивные способности были на уровне человека, старше их на 8 лет. То есть регулярная нехватка сна заставляет мозг буквально состариться на 8 лет.

За выходные все не исправить

Ученые не советуют спать по 4 часа в день в будни и надеяться, что удастся все наверстать на выходных. Согласно исследованию, проведенному в 2021 году, недостаток сна имеет накопительный эффект. С каждым днем эмоциональное и физическое самочувствие будет ухудшаться, и даже три дня такого режима негативно влияют на работоспособность.

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И хотя редкие случаи недосыпа не станут катастрофой для вашего организма, исследователи все же советуют регулярно придерживаться рекомендованных 8 часов сна для взрослых.