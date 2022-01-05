Що означає маркер Cuvee на етикетці: цікаві факти

Особливість вина визначається, перш за все, сортом винограду та витримкою. Інформація про них завжди (за окремими винятками) присутня на етикетці та контретикетці пляшки. Проте існує ще одна позначка, котра допоможе вам обрати унікальне вино.

Cuvee – це маркування, яке не описує певні смакові чи ароматичні якості вина, не є регламентованим і встановлюється на розсуд винороба. Це слово має 3 значення і всі вони вказують на те, що вино у пляшці – особливе.

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Що означає cuvee

Cuvee у перекладі звучить як "бочка", але сприймати це слово буквально не варто, адже термін має три різні значення.

Cuvee – вино першого віджиму

Деякі винороби дають таке маркування вину, яке виготовлене із соку першого віджиму. Тут використовують найкращі плоди: свіжий, стиглий та соковитий виноград тріскає під найменшим тиском пресу. Саме з першої порції, яка вважається найякіснішою та найбільш ароматною, готують вина , які згодом маркують назвою "кюве".



Особливості вина з маркуванням Cuvee / Фото Unsplash

Cuvee – бленд вінтажів

Напис "кюве" на пляшці може вказувати й на те, що у пляшці – бленд вин, що належать до різних вінтажів. Цей маркер вживають як для тихих, так і для ігристих вин.

Cuvee – особливе вино

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Назвою Cuvee "нагороджують" й особливі екземпляри, які вважаються найкращими. Винороби часто додають це маркування, що виділити вино, яке на їхню думку відрізняється від звичайної партії. Тут може йтися і про більш тривалу витримку, і про унікальний спосіб приготування, і про особливу ділянку винограднику, і про вдалий рік.

Маркування "кюве" колись використовували винятково для Шампанського: ним позначали дороге вишукане вино з найкращих місцин Шампані. Першим ігристим, яке отримало напис Cuvee, був Дім Періньон. Зараз його можна зустріти й на інших продуктах: пиві, елі, коньяку чи шоколаді.