Різдвяну казку важливо створювати не лише дітям, а й самим собі. Нові й класичні різдвяні історії створюють той самий святковий настрій: віра у дива, затишок у сімейному колі, несподівані подарунки життя і, звісно, велике зігріваюче кохання. Нумо надихатись!

Журналісти Life24 зробили для вас добірку атмосферних різдвяних книг. Тут є й затишні короткі оповідання і повноцінні твори, повні див та казки – обирайте собі до смаку.

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"Листи різдвяного діда", Дж. Р. Р. Толкін

Ця книга познайомить вас із Толкіном-казкарем/ Зображення yakaboo

Видавництво: Астролябія

Ціна: 279 грн

Про що книга: щороку дітям Толкіна приходив лист з маркою Північного полюсу, у якому містилась одна цікава історія про життя Різдвяного діда та його помічників: оленів та Білого ведмедя. Їх творцем був сам Толкін, а для малечі ці герої були цілком реальними. Ці зворушливі, смішні та добрі історії припадуть до душі як дітям, так і дорослим, адже вони по-справжньому змушують повірити в диво.

"Теплі історії з корицею", Юлія Смаль

Повість, яка нагадує нам, що таке справжнє щастя/ Зображення nashformat

Видавництво: Брайт Букс

Ціна: 75 грн

Про що книга: Ця невелика книга сповнена домашнього затишку та родинної любові. Молода жінка готується до Різдва, пече печиво та ароматні пироги з яблуками, прикрашає будинок різноманітними дрібничками, виховує діточок, любить свого чоловіка та планує святкувати Різдво у подорожі. Між тим, вона згадує різноманітні історії кохання, які й роблять цю книгу такою романтичною та різдвяною.

"Таке різне Різдво" Дзвінка Матіяш, Костянтин Москалець та інші

Збірка про те, наскільки різними бувають дива на Різдво/ Зображення Видавництво Старого Лева

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Ціна: 126 грн

Про що книга: збірка сучасних українських письменників про різдвяні дива, яких усі ми так очікуємо щороку. Вони бувають такі різні: яскраві й непомітні, довгоочікувані та буденні, ностальгічні та замріяні. Хтось примирився на Різдво, хтось – знайшов своє кохання, інший – віднайшов щастя у родинному колі, а хтось – просто нарешті знайшов час відпочити. У цій збірці ви знайдете те диво, яке потрібне саме вам.

"Полярний експрес" Кріс ван Олсбург

Класична історія про те, як важливо понад усе вірити у дива/ Зображення yakaboo

Видавництво: Кар'єра Прес

Ціна: 260 грн

Про що книга: одна з найпопулярніших книг на Різдво у США, класика дитячої літератури. Воно й не дивно, адже вона сповнена справжнісінької магії! Неймовірна історія про хлопчика, який понад усе хотів почути дзвіночки на санях Санта-Клауса. Перед Різдвом до нього прибуває незвичайний потяг, який відвозить його на Північний полюс до самого Санти...

"19 різдвяних історій" Катерина Бабкіна, Дорж Бату та інші.

Збірка коротких оповідань про те, яким різним буває для кожного Різдво/ Зображення book-ye

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Ціна: 100 грн

Про що книга: ще одна збірка теплих різдвяних історій, повна чарів, незвичайних та захопливих пригод і найкращих дитячих спогадів. Наповнена любов'ю та добротою, ця книга – це ваш найкращий друг для довгих зимових вечорів. Навіть найбільш похмурий день засяє яскравими фарбами з цими чудовими історіями.

"Най сніжить", Джон Ґрін, Лорен Міракл, і Морін Джонсон

Три святкові затишні історії про кохання/ Зображення Bookbox

Видавництво: КМ-БУКС

Ціна: 125 грн

Про що книга: ці три історії різних авторів – справжня концентрація кохання, романтики, магії і поцілунків. Наївна підліткова перша любов на тлі чарівного Різдва. Якщо ви шукали легкі і милі розповіді з хеппі ендом, то ця книга – те, що ви шукали.

"Хто повірить Елеонорі Чайці" Юлія Смаль

У цій книжці є все: родинне щастя, велике кохання і доброта/ Зображення yakaboo

Видавництво: Брайт Букс

Ціна: 40 грн

Про що книга: Історія про добру шкільну вчительку, яка понад усе любить свою роботу та учнів. Своєю чергою діти обожнюють свою найкращу у світі вчительку, чиє серце повне доброти. А ще ця книга – про справжнє кохання. Те, про яке усі ми мріяли і яке завжди приходить у той момент, коли його очікують.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

"Різдво і червоний кардинал", Фенні Флег

У цій книзі неймовірні різдвяні події розгортаються у маленькому містечку на краю світу/ Зображення yakaboo

Видавництво: Фантом Пресс

Ціна: 264 грн

Про що книга: на перший погляд, історія починається не зовсім весело: головний герой невиліковно хворий, тож останнє своє Різдво він вирішує провести у невеличкому містечку, а не в шумному мегаполісі. Проте яка різдвяна історія без магії? Його приїзд змінить не тільки самого героя, а й життя усіх жителів містечка. Це красива казка, яка підтверджує: дива стаються тоді, коли їх дуже сильно захотіти.

"Подарунок" Сесілія Ахерн

Ця книга нагадує – у погоні за успіхом легко забути про найважливіше у житті/ Зображення yakaboo

Видавництво: HarperCollins Publishers

Ціна: 268 грн

Про що книга: молодий та успішний Луї ніколи б не міг подумати, що звичайна зустріч у місті з безхатьком може радикально змінити його життя. Це книга не тільки про кохання, а й про те, як важливо проводити час зі своїми близькими, адже можна й не помітити, як стало занадто пізно. Це чуттєва різдвяна книга для тих, хто любить сентиментальні, наповнені мудрістю, історії.

"Різдвяна історія" Чарлз Дікенс

Насолоджуйтесь класичною різдвяною історією для святкового настрою/ Зображення book-ye

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Ціна: 96 грн

Про що книга: чарівна книга Чарлза Дікенса, яка стала популярною після першого ж випуску – і не втрачає своєї актуальності сьогодні. Навіть якщо ви читали цю історію раніше, на Різдво саме час згадати про неї та наповнитись тим святковим духом, який створив легендарний письменник.