Рождественскую сказку важно создавать не только детям, но и самим себе. Новые и классические рождественские истории создают то самое праздничное настроение: вера в чудеса, уют в семейном кругу, неожиданные подарки жизни и, конечно, большая согревающая любви. Давайте вдохновляться!

Журналисты Life24 сделали для вас подборку атмосферных рождественских книг. Здесь есть и уютные короткие рассказы и полноценные произведения, полные чудес и сказки – выбирайте себе по вкусу.

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"Письма рождественского деда", Дж. Р. Р. Толкин

Эта книга познакомит вас с Толкином-сказочником / Картинки yakaboo

Издательство: Астролябия

Цена: 279 грн

О чем книга: ежегодно детям Толкина приходило письмо с маркой Северного полюса, в котором находилась одна интересная история о жизни Рождественского деда и его помощников: оленей и Белого медведя. Их создателем был сам Толкин, а для детей эти герои были вполне реальными. Эти трогательные, смешные и добрые истории придутся по душе как детям, так и взрослым, ведь они по-настоящему заставляют поверить в чудо.

"Теплые истории с корицей", Юлия Смаль

Повесть, которая напоминает нам, что такое настоящее счастье / Картинки nashformat

Издательство: Брайт Букс

Цена: 75 грн

О чем книга: Эта небольшая книга полна домашнего уюта и семейной любви. Молодая женщина готовится к Рождеству, печет печенье и ароматные пироги с яблоками, украшает дом различными безделушками, воспитывает детишек, любит своего мужа и планирует праздновать Рождество в путешествии. Между тем, она вспоминает различные истории о любви, которые и делают эту книгу такой романтической и рождественской.

"Такое разное Рождество" Дзвинка Матияш, Константин Москалец и другие

Сборник о том, насколько разными бывают чудеса на Рождество / Картинки Издательство Старого Лева

Издательство: Издательство Старого Льва

Цена: 126 грн

О чем книга: сборник современных украинских писателей о рождественских чудесах, которые все мы так ждем каждый год. Они бывают такие разные: яркие и незаметные, долгожданные и будничные, ностальгические и мечтательные. Кто-то примирился на Рождество, другой – нашел свою любовь, кто-то – нашел счастье в кругу семьи, а кто-то – просто наконец-то нашел время отдохнуть. В этом сборнике вы найдете то чудо, которое нужно именно вам.

"Полярный экспресс" Крис ван Олсбург

Классическая история о том, как важно прежде всего верить в чудеса / Картинки yakaboo

Издательство: Карьера Пресс

Цена: 260 грн

О чем книга: одна из самых популярных книг на Рождество в США, классика детской литературы. Оно и неудивительно, ведь она полна настоящей магии! Невероятная история о мальчике, который больше всего хотел услышать колокольчики на санях Санта-Клауса. Перед Рождеством к нему прибывает необычный поезд, который отвозит его на Северный полюс к самому Санте ...

"19 рождественских историй" Екатерина Бабкина, Дорж Бату и другие.

Сборник коротких рассказов о том, каким разным бывает для каждого Рождество / Фотографии book-ye

Издательство: Издательство Старого Льва

Цена: 100 грн

О чем книга: еще один сборник теплых рождественских историй, полных волшебства, необычных и захватывающих приключений и лучших детских воспоминаний. Наполненная любовью и добротой, эта книга – это ваш лучший друг для долгих зимних вечеров. Даже самые пасмурный день засияет яркими красками с этими замечательными историями.

"Пусть снежит", Джон Грин, Лорен Миракл, и Морин Джонсон

Три праздничные уютные истории о любви / Картинки Bookbox

Издательство: КМ-БУКС

Цена: 125 грн

О чем книга: эти три истории разных авторов – настоящая концентрация любви, романтики, магии и поцелуев. Наивная подростковая первая любовь на фоне волшебного Рождества. Если вы искали легкие и милые рассказы с хэппи эндом, то эта книга – то, что вам нужно.

"Кто поверит Элеоноре Чайке" Юлия Смаль

В этой книге есть все: семейное счастье, большая любовь и доброта / Картинки yakaboo

Издательство: Брайт Букс

Цена: 40 грн

О чем книга: История о доброй школьную учительнице, которая больше всего любит свою работу и учеников. В свою очередь дети обожают свою лучшую в мире учительницу, чье сердце полно доброты. А еще эта книга – о настоящей любви. Той, о которой все мы мечтали и которая всегда приходит в самый неожиданный момент.

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"Рождество и красный кардинал", Фэнни Флэг

В этой книге невероятные рождественские события разворачиваются в маленьком городке на краю света / Картинки yakaboo

Издательство: Фантом Пресс

Цена: 264 грн

О чем книга: на первый взгляд, история начинается не совсем весело: главный герой неизлечимо болен, поэтому последнее свое Рождество он решает провести в небольшом городке, а не в шумном мегаполисе. Однако какая рождественская история без магии? Его приезд изменит не только самого героя, но и жизнь всех жителей города. Это красивая сказка, которая подтверждает: чудеса происходят тогда, когда их очень сильно захотеть.

"Подарок" Сесилия Ахерн

Эта книга напоминает - в погоне за успехом легко забыть о самом важном в жизни / Картинки yakaboo

Издательство: HarperCollins Publishers

Цена: 268 грн

О чем книга: молодой и успешный Луи никогда не мог подумать, что обычная встреча в городе с бездомным может радикально изменить его жизнь. Это книга не только о любви, но и о том, как важно проводить время со своими близкими, ведь можно и не заметить, как стало слишком поздно. Это чувственная рождественская книга для тех, кто любит сентиментальные, наполненные мудростью, истории.

"Рождественская история" Чарльз Диккенс

Наслаждайтесь классической рождественской историей для праздничного настроения / Фотографии book-ye

Издательство: Издательство Старого Льва

Цена: 96 грн

О чем книга: очаровательная книга Чарльза Диккенса, которая стала популярной после первого же выпуска – и не теряет своей актуальности сегодня. Даже если вы читали эту историю раньше, на Рождество самое время вспомнить о ней и наполниться тем праздничным духом, который создал легендарный писатель.