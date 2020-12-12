Що постити в Instagram: 18 крутих ідей для дописів, які зберуть максимум лайків
Вас не оминула творча криза і вам стає все важче вигадувати теми для постів в в Instagram? Або ж ви просто хочете почати писати у власний блог, проте нічого не спадає думку? Маркетинг-менеджерці Софії Дутчак також знайома ця проблема, і вона знає, як її вирішити.
На своїй сторінці в інстаграмі Софія Дутчак поділилась цілим списком цікавих ідей для постів.
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Пости, що розповідають про вас
Це тексти, які знайомлять вас із читачем. Ними ви вибудовуєте особистий бренд, стаєте ближчими до своїх підписників і показуєте: "Ось я, жива людина, зі своїми проблемами та життєвих шляхом".
- Розкажіть, як пройшов день. Розпишіть детально зі всіма успіхами та факапами.
- Здивуйте вашого читача та напишіть 20 неочевидних фактів про вас. Про все, що завгодно.
- Банально, але багатьом цікаво таке читати – що у вас на сніданок/обід/вечерю, з чого складається ваш раціон.
- Розкажіть свою історію – як я стала маркетологом, фрілансером, таргетологом тощо.
- "Чому я роблю це".У вас є якась корисна, шкідлива чи дивна звичка? Розкажіть про неї. Чому ви п’єте матчу, спите по 5 годин чи літаєте бізнес-класом
Читачам може бути цікаво навіть те, що ви їсте та які у вас звички/ Фото Unsplash
Цікавинки та ідеї
Усім подобається читати прості тексти з добірками та списками. Навіть якщо у вас серйозний блог на філософську тематику, ніхто не заважає вас написати пост про ваші улюблені фільми. Користь повинна чергуватись з розвагами.
- Складіть список з 10 геніальних ідей для постів, бізнесу чи макіяжу. Щось просте та практичне, що принесе користь.
- Розкажіть про тренди у тій сфері, в якій ви розбираєтесь, або яка вас цікавить – в SMM, моді, косметології тощо.
- Зробіть підбірки книг, фільмів, серіалів, подкастів тощо. Такі пости часто зберігають, щоб повернутись до них потім.
- Розкажіть про те, що вас надихає, звідки ви берете енергію для усіх своїх справ.
Записуйте усі ідеї, що спадають вам думку – вам точно, є що розповісти/ Фото Unsplash
Спонукайте до дії
Такими текстами ви по-справжньому можете надихати людей. Розкажіть їм свою історію успіху (або невдачі) чи як діяти у певній ситуації. Такі пости підвищують вашу експертність.
- Зробіть іронічний пост "П’ять кроків до поганого результату (Зробіть ЦЕ і у вас нічого не вийде)" та серйозний – "5 кроків до потрібного результату". Дайте своїм читачам конкретну інструкцію.
- Зробіть короткий мануал про те, як щось зробити, отримати, знайти. Ви експерт у подорожах? Чудово, напишіть, де найкраще бронювати житло та як отримати знижки.
- Запропонуйте безкоштовний чек-лист (покупки в супермаркеті, упаковка профілю)
- Розкажіть про помилки, які все роблять на роботі, на старті бізнесу, у романтичних стосунках тощо, які ви самі помічали і знати про які буде корисно.
Особистий досвід
Можливо, ви пройшли понад 100 співбесід і точно знаєте, як себе поводити з роботодавцями? Здивуйте свою аудиторію, нехай вона знає про вас більше.
- Як змінити чиєсь рішення – переконати батьків, пояснити зміни замовнику чи надихнути команду на ефективну роботу.
- "Як НЕ" – не ображатися на співбесіді, не втратити любов у відносинах, не вигоріти на роботі. Якщо ви пережили негативний досвід – поділіться, як цього уникнути.
- Складіть список – 10 кращих способів як розійтися з хлопцем, як оформити портфоліо чи як приготувати лазанью.
- Розкажіть про плюси і мінуси ведення Інстаграм, власного бізнесу, життя у Франції. Опишіть у такому ключі ситуацію, в які ви вже були або лише переживаєте.
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