Вас не оминула творча криза і вам стає все важче вигадувати теми для постів в в Instagram? Або ж ви просто хочете почати писати у власний блог, проте нічого не спадає думку? Маркетинг-менеджерці Софії Дутчак також знайома ця проблема, і вона знає, як її вирішити.

На своїй сторінці в інстаграмі Софія Дутчак поділилась цілим списком цікавих ідей для постів.

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Пости, що розповідають про вас

Це тексти, які знайомлять вас із читачем. Ними ви вибудовуєте особистий бренд, стаєте ближчими до своїх підписників і показуєте: "Ось я, жива людина, зі своїми проблемами та життєвих шляхом".

Розкажіть, як пройшов день. Розпишіть детально зі всіма успіхами та факапами.

Здивуйте вашого читача та напишіть 20 неочевидних фактів про вас. Про все, що завгодно.

Банально, але багатьом цікаво таке читати – що у вас на сніданок/обід/вечерю, з чого складається ваш раціон.

Розкажіть свою історію – як я стала маркетологом, фрілансером, таргетологом тощо.

"Чому я роблю це".У вас є якась корисна, шкідлива чи дивна звичка? Розкажіть про неї. Чому ви п’єте матчу, спите по 5 годин чи літаєте бізнес-класом

Читачам може бути цікаво навіть те, що ви їсте та які у вас звички/ Фото Unsplash

Цікавинки та ідеї

Усім подобається читати прості тексти з добірками та списками. Навіть якщо у вас серйозний блог на філософську тематику, ніхто не заважає вас написати пост про ваші улюблені фільми. Користь повинна чергуватись з розвагами.

Складіть список з 10 геніальних ідей для постів, бізнесу чи макіяжу. Щось просте та практичне, що принесе користь.

Розкажіть про тренди у тій сфері, в якій ви розбираєтесь, або яка вас цікавить – в SMM, моді, косметології тощо.

Зробіть підбірки книг, фільмів, серіалів, подкастів тощо. Такі пости часто зберігають, щоб повернутись до них потім.

Розкажіть про те, що вас надихає, звідки ви берете енергію для усіх своїх справ.

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Записуйте усі ідеї, що спадають вам думку – вам точно, є що розповісти/ Фото Unsplash

​Спонукайте до дії

Такими текстами ви по-справжньому можете надихати людей. Розкажіть їм свою історію успіху (або невдачі) чи як діяти у певній ситуації. Такі пости підвищують вашу експертність.

Зробіть іронічний пост "П’ять кроків до поганого результату (Зробіть ЦЕ і у вас нічого не вийде)" та серйозний – "5 кроків до потрібного результату". Дайте своїм читачам конкретну інструкцію.

Зробіть короткий мануал про те, як щось зробити, отримати, знайти. Ви експерт у подорожах? Чудово, напишіть, де найкраще бронювати житло та як отримати знижки.

Запропонуйте безкоштовний чек-лист (покупки в супермаркеті, упаковка профілю)

Розкажіть про помилки, які все роблять на роботі, на старті бізнесу, у романтичних стосунках тощо, які ви самі помічали і знати про які буде корисно.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Особистий досвід

Можливо, ви пройшли понад 100 співбесід і точно знаєте, як себе поводити з роботодавцями? Здивуйте свою аудиторію, нехай вона знає про вас більше.

Як змінити чиєсь рішення – переконати батьків, пояснити зміни замовнику чи надихнути команду на ефективну роботу.

"Як НЕ" – не ображатися на співбесіді, не втратити любов у відносинах, не вигоріти на роботі. Якщо ви пережили негативний досвід – поділіться, як цього уникнути.

Складіть список – 10 кращих способів як розійтися з хлопцем, як оформити портфоліо чи як приготувати лазанью.

Розкажіть про плюси і мінуси ведення Інстаграм, власного бізнесу, життя у Франції. Опишіть у такому ключі ситуацію, в які ви вже були або лише переживаєте.

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