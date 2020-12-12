Что постить в Instagram: 18 крутых идей для постов, которые соберут максимум лайков
Вас не обошел творческий кризис и вам становится все труднее придумывать темы для постов в Instagram? Или же вы просто хотите начать писать в свой блог, но ничего не приходит в голову? Маркетинг-менеджеру Софии Дутчак также знакома эта проблема, и она знает, как ее решить.
На своей странице в инстаграме София Дутчак поделилась целым списком интересных идей для постов.
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Посты, рассказывают о вас
Это тексты, которые знакомят вас с читателем. Ими вы выстраиваете личный бренд, становитесь ближе к своим подписчиков и показываете: "Вот я, живой человек, со своими проблемами и жизненных путем".
- Расскажите, как прошел день. Распишите подробно со всеми успехами и факапамы.
- Удивите вашего читателя и напишите 20 неочевидных фактов о вас. Все что угодно.
- Банально, но многим интересно такое читать – что у вас на завтрак / обед / ужин, из чего состоит ваш рацион.
- Расскажите свою историю – как я стала маркетологом фрилансером, таргетологом тому подобное.
- "Почему я делаю это". У вас есть какая полезная, вредная или странная привычка? Расскажите о ней. Почему вы пьете матчу, спите по 5 часом или летаете бизнес-классом
Читателям может быть интересно даже то, что вы едите и какие у вас привычки/ Фото Unsplash
Интересности и идеи
Всем нравится читать простые тексты с подборками и списками. Даже если у вас серьезный блог на философскую тематику, никто не мешает вам написать пост о ваших любимых фильмы. Польза должна чередоваться с развлечениями.
- Составьте список из 10 гениальных идей для постов, бизнеса или макияжа. Что-то простое и практическое, что принесет пользу.
- Расскажите о трендах в той сфере, в которой вы разбираетесь, или которая вас интересует – в SMM, моде, косметологии и тому подобное.
- Сделайте подборки книг, фильмов, сериалов, подкастов. Такие посты часто сохраняют, чтобы вернуться к ним потом.
- Расскажите о том, что вас вдохновляет, откуда вы берете энергию для всех своих дел.
Записывайте все идеи, приходят вам голову – вам точно, есть что рассказать / Фото Unsplash
Побуждайте к действию
Такими текстами вы по-настоящему можете вдохновлять людей. Расскажите им свою историю успеха (или неудачи) или как действовать в определенной ситуации. Такие посты повышают вашу экспертность.
- Сделайте ироничный пост "Пять шагов к плохому результату (сделайте ЭТО и у вас ничего не получится)" и серьезный – "5 шагов к нужному результату". Дайте своим читателям конкретную инструкцию.
- Сделайте короткий мануал о том, как что-то сделать, получить, найти. Вы эксперт в путешествиях? Отлично, напишите, где лучше бронировать жилье и как получить скидки.
- Предложите бесплатный чек-лист (покупки в супермаркете, упаковка профиля).
- Расскажите об ошибках, которые все делают на работе, на старте бизнеса, в романтических отношениях и т.п., которые вы сами замечали и знать о которых будет полезно.
Личный опыт
Возможно, вы прошли более 100 собеседований и точно знаете, как себя вести с работодателями? Удивите свою аудиторию, пусть она знает о вас больше.
- Как изменить чье-то решение – убедить родителей, объяснить изменения заказчику или вдохновить команду на эффективную работу.
- "Как НЕ" – не обижаться на собеседовании, не потерять любовь в отношениях, выгореть на работе. Если вы пережили отрицательный опыт – поделитесь, как этого избежать.
- Составьте список – 10 лучших способов как расстаться с парнем, как оформить портфолио или как приготовить лазанью.
- Расскажите о плюсах и минусах ведения Инстаграм, собственного бизнеса, жизни во Франции. Опишите в таком ключе ситуацию, в которые вы уже были или только переживаете.
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