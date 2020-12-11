Как раскрутить свой аккаунт в Instagram: 11 секретов от маркетинг-менеджера Софии Дутчак
Розкрутити свій блог в інстаграмі у 2020 не так вже й просто, адже конкуренція така висока, що дуже легко загубитись серед інших. Проте існують невеликі секрети, які можуть полегшити це завдання. Ними ділиться спеціалістка з маркетингу Софія Дутчак.
На своей странице в инстаграме София Дутчак рассказала о простых и действенных методиках, которые помогут вам двигаться в правильном направлении и развивать свой личный аккаунт.
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Этот загадочный "личный бренд"
Ваша аудитория должна вам доверять. А доверять люди могут только тем, кто к ним открыт. Поэтому не бойтесь показывать свою личность, себя настоящую. Присмотритесь к себе: в чем ваша изюминка, чем вы увлекаетесь, за что вас любят друзья?
Может вы копирайтер, который любит макраме или юрист, который ездит ловить рыбу в Ирландию – говорите об этом. Раскрывайте свои грани, – рассказывает София
Именно личный бренд в первую очередь выделяет вас среди тысячи одинаковых блогеров.
Делайте подписи под фото
Как только вы начнете делиться своими мыслями и впечатлениями, вы сразу заинтересуете аудиторию. Не пишите: "Нам очень понравилось в этом ресторане", а расскажите, почему понравилось: какими были блюда, как смешно пошутил официант и какой там оригинальный дизайн.
Используйте формат сторис на полную
Придумайте рубрики, которые станут традиционными для вас и вашей аудитории, используйте опросы и ползунки. Необязательно делать сложный монтаж и использовать все свои технические навыки, чтобы выложить за день 30 сторис. Главное – качество и история, которую вы рассказываете. Ваши сторис должно быть просто интересно смотреть, даже если они очень простые и их немного.
Рассказывайте в сторис определенную историю, чтобы они были интересны и на них хотелось реагировать / Фото Unsplash
Призывайте к действию
СТА ( Call to action) – это простой призыв к действию уже сделает ваших подписчиков более активными. "Было полезно? Пиши коммент", "Понравилась рубрика? Стал реакцию"
Человек не знает, что ему нужно, пока вы не укажете на это, – отмечает София
Расскажите о себе в других блогеров
Для этого ищите страницы с похожими тематиками и договаривайтесь о взаимопиаре или проводите совместные эфиры на определенную тематику. Это хороший способ не только прорекламировать себя, но и научиться не стесняться и открываться своей аудитории.
Проводите конкурсы
Если вы проводите розыгрыш, то подбирайте действительно полезные и интересные подарки. Они могут быть не слишком дорогие, но ценные для ваших подписчиков. Небольшие подарки можно разыгрывать в Сторис, а о больших рассказывать в постах.
Вашим читателям будет приятно получить даже небольшие подарки от вас / Фото Unsplash
Создайте собственную маску
Маски увеличивают охват, поэтому проявите всю свою креативность и создайте оригинальную маску, которой будут пользоваться ваши подписчики. Это может быть шуточная маска с вашими особыми фразами или бьюти-маска.
Не игнорируйте IGTV
Это хороший инструмент, если вам есть что рассказать в формате, превышающем 15 секунд в Сторис. Вы можете записывать видео на темы, в которых вы эксперт - это повышает вашу экспертность в глазах аудитории и лояльность.
Эпоха статики прошла, теперь всем нужна динамика и real content, – делится маркетинг-менеджер
Не бойтесь таргета
Это классический способ привлечь нужную вам аудиторию, которой вы точно понравитесь. Подумайте, кто ваша целевая аудитория и чем вы ей можете быть полезны. Тогда создайте креативное сообщение и запускайте рекламу через кабинет в фейсбуке. Если вам пока сложно это делать самой, обратитесь к специалисту, который сделает это профессионально.
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Используйте лид-магнит
Лид-магнит – это то бесплатное, чем может поделиться блогер в обмен на какое-то действие. Вы можете присылать бесплатный чек-лист в обмен на подписку на ваш аккаунт (если рекламируете у кого). Или вы бесплатно делитесь экспертной информации в постах в обмен на комментарии подписчиков.
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