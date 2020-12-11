Розкрутити свій блог в інстаграмі у 2020 не так вже й просто, адже конкуренція така висока, що дуже легко загубитись серед інших. Проте існують невеликі секрети, які можуть полегшити це завдання. Ними ділиться спеціалістка з маркетингу Софія Дутчак.

На своей странице в инстаграме София Дутчак рассказала о простых и действенных методиках, которые помогут вам двигаться в правильном направлении и развивать свой личный аккаунт.

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Этот загадочный "личный бренд"

Ваша аудитория должна вам доверять. А доверять люди могут только тем, кто к ним открыт. Поэтому не бойтесь показывать свою личность, себя настоящую. Присмотритесь к себе: в чем ваша изюминка, чем вы увлекаетесь, за что вас любят друзья?

Может вы копирайтер, который любит макраме или юрист, который ездит ловить рыбу в Ирландию – говорите об этом. Раскрывайте свои грани, – рассказывает София

Именно личный бренд в первую очередь выделяет вас среди тысячи одинаковых блогеров.

Делайте подписи под фото

Как только вы начнете делиться своими мыслями и впечатлениями, вы сразу заинтересуете аудиторию. Не пишите: "Нам очень понравилось в этом ресторане", а расскажите, почему понравилось: какими были блюда, как смешно пошутил официант и какой там оригинальный дизайн.

Используйте формат сторис на полную

Придумайте рубрики, которые станут традиционными для вас и вашей аудитории, используйте опросы и ползунки. Необязательно делать сложный монтаж и использовать все свои технические навыки, чтобы выложить за день 30 сторис. Главное – качество и история, которую вы рассказываете. Ваши сторис должно быть просто интересно смотреть, даже если они очень простые и их немного.

Рассказывайте в сторис определенную историю, чтобы они были интересны и на них хотелось реагировать / Фото Unsplash

Призывайте к действию

СТА ( Call to action) – это простой призыв к действию уже сделает ваших подписчиков более активными. "Было полезно? Пиши коммент", "Понравилась рубрика? Стал реакцию"

Человек не знает, что ему нужно, пока вы не укажете на это, – отмечает София

Расскажите о себе в других блогеров

Для этого ищите страницы с похожими тематиками и договаривайтесь о взаимопиаре или проводите совместные эфиры на определенную тематику. Это хороший способ не только прорекламировать себя, но и научиться не стесняться и открываться своей аудитории.

Проводите конкурсы

Если вы проводите розыгрыш, то подбирайте действительно полезные и интересные подарки. Они могут быть не слишком дорогие, но ценные для ваших подписчиков. Небольшие подарки можно разыгрывать в Сторис, а о больших рассказывать в постах.

Вашим читателям будет приятно получить даже небольшие подарки от вас / Фото Unsplash

Создайте собственную маску

Маски увеличивают охват, поэтому проявите всю свою креативность и создайте оригинальную маску, которой будут пользоваться ваши подписчики. Это может быть шуточная маска с вашими особыми фразами или бьюти-маска.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Не игнорируйте IGTV

Это хороший инструмент, если вам есть что рассказать в формате, превышающем 15 секунд в Сторис. Вы можете записывать видео на темы, в которых вы эксперт - это повышает вашу экспертность в глазах аудитории и лояльность.

Эпоха статики прошла, теперь всем нужна динамика и real content, – делится маркетинг-менеджер

Не бойтесь таргета

Это классический способ привлечь нужную вам аудиторию, которой вы точно понравитесь. Подумайте, кто ваша целевая аудитория и чем вы ей можете быть полезны. Тогда создайте креативное сообщение и запускайте рекламу через кабинет в фейсбуке. Если вам пока сложно это делать самой, обратитесь к специалисту, который сделает это профессионально.

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Используйте лид-магнит

Лид-магнит – это то бесплатное, чем может поделиться блогер в обмен на какое-то действие. Вы можете присылать бесплатный чек-лист в обмен на подписку на ваш аккаунт (если рекламируете у кого). Или вы бесплатно делитесь экспертной информации в постах в обмен на комментарии подписчиков.