Розкрутити свій блог в інстаграмі у 2020 не так вже й просто, адже конкуренція така висока, що дуже легко загубитись серед інших. Проте існують невеликі секрети, які можуть полегшити це завдання. Ними ділиться спеціалістка з маркетингу Софія Дутчак.

На своїй сторінці в інстаграмі Софія Дутчак розповіла про прості та дієві методики, які допоможуть вам рухатись у правильному напрямку та розвивати свій особистий акаунт.

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Цей загадковий "особистий бренд"

Ваша аудиторія повинна вам довіряти. А довіряти люди можуть тільки тим, хто до них відкритий. Тому не бійтеся показувати свою особистість, себе справжню. Придивіться до себе: в чому ваша родзинка, чим ви захоплюєтесь, за що вас люблять друзі?

Може ви копірайтер, який любить макраме або юрист, який їздить ловити рибу в Ірландію – говоріть про це. Розкривайте свої грані, – розповідає Софія

Саме особистий бренд у першу чергу виділяє вас серед тисячі однакових блогерів.

Робіть підписи під фото

Як тільки ви почнете ділитись своїми думками та враженнями, ви відразу зацікавите аудиторію. Не пишіть: "Нам дуже сподобалось в цьому ресторані", а розкажіть, чому сподобалось: якими були страви, як смішно пожартував офіціант та який там оригінальний дизайн.

Використовуйте формат сторіс на повну

Придумайте рубрики, які стануть традиційними для вас і вашої аудиторії, використовуйте опитування та повзунки. Необов'язково робити складний монтаж та використовувати усі свої технічні навички, щоб викласти за день 30 сторіс. Головне – якість та історія, яку ви розповідаєте. Ваші сторіс має бути просто цікаво дивитись, навіть якщо вони дуже прості і їх небагато.

Розповідає в сторіс певну історію, аби вони були цікаві і на них хотілося реагувати/ Фото Unsplash

Закликайте до дії

СТА – це простий заклик до дії вже зробить ваших підписників більш активними. "Було корисно? Пиши комент", "Сподобалась рубрика? Став реакцію"

Людина не здогадується, що їй потрібно, поки ви не вкажете на це, – зазначає Софія

Розповідайте про себе у інших блогерів

Для цього шукайте сторінки зі схожими тематиками та домовляйтесь про взаємопіар або проводьте спільні ефіри на певну тематику. Це хороший спосіб не тільки прорекламувати себе, а й навчитись не соромитись та відкриватись своїй аудиторії.

Проводьте конкурси

Якщо ви проводите розіграш, то добирайте справді корисні та цікаві подарунки. Вони можуть бути не надто дорогі, проте цінні для ваших підписників. Невеликі подарунки можна розігрувати в сторіс, а про більші розповідати у постах.

Вашим читачам буде приємно отримати навіть невеликі подарунки від вас/ Фото Unsplash

Створіть власну маску

Маски збільшують охоплення, тому проявіть усю свою креативність та створіть оригінальну маску, якою будуть користуватись ваші підписники. Це може бути жартівлива маска з вашими особливими фразами або бьюті-маска.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Не ігноруйте IGTV

Це хороший інструмент, якщо вам є що розказати у форматі, більшому за 15 секунд у сторіс. Ви можете записувати відео на теми, у яких ви експерт – це підвищує вашу експертність в очах аудиторії та лояльність.

Епоха статики пройшла, тепер всім потрібна динаміка і real content, – ділиться маркетинг-менеджерка

Не бійтеся таргету

Це класичний спосіб залучити потрібну вам аудиторію, якій ви точно сподобаєтесь. Подумайте, хто ваша цільова аудиторія і чим ви їй можете бути корисні. Тоді створіть креативний допис і запускайте рекламу через кабінет у фейсбуці. Якщо вам поки що складно це робити самій, зверніться до спеціаліста, який зробить це професійно.

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Використовуйте лід-магніт

Лід-магніт це те безкоштовне, чим може поділитись блогер, в обмін на якусь дію. Ви можете надсилати безкоштовний чек-лист в обмін на підписку на ваш акаунт (якщо рекламуєтесь у когось). Або ви безкоштовно ділитесь експертною інформацією в постах в обмін на коментарі підписників.