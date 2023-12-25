24 Канал зібрав кілька ідей небанальних зимових розваг для дорослих та дітей, які подарують незабутні спогади та допоможуть гарно повеселитися.

До теми Як зробити ідеальні зимові знімки на iPhone: поради для неперевершених кадрів

Кольорові кульки з льоду

Кольорові кульки на тлі білого снігу – це не тільки красиво, а й весело. З них можна викладати різні фігури чи створювати зимові вуличні прикраси. Та навіть сама процедура їх створення – це вже розвага.

Щоб зробити такі кульки, потрібно взяти повітряні кулі та під краном наповнити їх водою. Її має бути пів літра або літр, тоді кулька вийде невеличкою, але й точно за ніч замерзне.

До води слід додати розведену гуаш або харчовий барвник. Кульку треба зав’язати вузликом та струсити, щоб фарба рівномірно розподілилася.

Усі кульки необхідно винести на вулицю або на відкритий балкон. За 3 – 4 години їх доведеться перевернути, а потім залишити на морозі на ніч. Зранку ножем слід надрізати повітряні кульки й зняти їх. У результаті залишаться самі кольорові шари льоду.

З ними вже можна вигадувати різноманітні ігри або декорувати подвір'я. Для цього, до прикладу, кулі можна взяти різних форм або наповнити блискітками, мішурою, різноманітними природними матеріалами.

Снігове графіті

Балончик для графіті або підфарбована вода в пульверизаторі – і ваша зимова розвага готова.

На снігу можна намалювати родину у вигляді кумедних чоловічків або будь-які фантазії, робити написи, грати у величезні хрестики-нулики. Загалом тут можна дати волю фантазії.

Для більшої ж оригінальності також можна робити фігурки зі снігу та розфарбовувати їх.

Тортики замість сніговиків

Ліплення сніговика – це вже звична вулична розвага взимку. Зробити її цікавішою можна, влаштовуючи сніговий магазин. Ліпити можна тортики й тістечка, фрукти чи овочі або будь-які улюблені смаколики. Їх також можна розфарбувати, прикрашати калиною, горобиною, насінням.

Загалом така гра може тривати значно довше, ніж ліплення сніговика: діти та дорослі приймають замовлення один одного, ліпитимуть та прикрашатимуть свої вироби й навіть частуватимуть гостей.