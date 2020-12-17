З нагоди виходу нового мюзиклу від Netflix під назвою "Випускний" ("Prom") оскароносна акторка Меріл Стріп, яка грає головну роль у цьому фільмі, поділилась історією з власного випускного вечора.

71-річній Меріл Стріп було що згадати, адже її власний випускний пішов зовсім не по плану через проблеми з вбранням, розповідають people.

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Коротку сукню на двох тонких бретелях до такої визначної події дівчині пошила мати. Коли Меріл Стріп одягнула своє святкове вбрання та всілась у машину, щоб їхати на випускний, сталось те, чого боїться будь-яка дівчина: обидві бретелі одночасно порвались!

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Бідолашна намагалась все виправити та заправити бретелі у сукню, проте ситуацію це не врятувало і випускні танці відбувались зовсім не так, як дівчина собі уявляла:

Мені було всього 14, сукні просто не було на чому триматись, і вона весь час спадала. Тому я 4,5 години притискала руки по боках, – зі сміхом згадує акторка

Так, випускний Меріл Стріп у її 14 не був ідеальним, проте у новому фільмі вона намагається врятувати випускний іншої дівчини. 4 зірки Бродвею прямують до містечка Індіана, аби допомогти школярці Еммі потрапити на випускний. Її не пускають на святкування, адже вона хоче привести туди свою кохану дівчину – а це проти правил. Попри те, що звучить ця справа досить благородно, зірки роблять це для своєї вигоди.

Разом з Меріл Стріп у фільмі гратимуть Ніколь Кідман , Джеймс Корден та Ендрю Раннелс. Стрічку вже можна переглянути на платформі Netflix.