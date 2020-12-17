По случаю выхода нового мюзикла от Netflix под названием "Выпускной" ( "Prom") оскароносная актриса Мэрил Стрип, которая играет главную роль в этом фильме, поделилась историей из собственного выпускного вечера.

71-летней Мэрил Стрип было что вспомнить, ведь ее собственный выпускной пошел совсем не по плану из-за проблем с одеждой, рассказывают people.

Читайте также: Английский юмор: примеры реальных шуток королевской семьи

Короткое платье на двух тонких бретелях к такому знаменательному событию девушке сшила мать. Когда Мерил Стрип надела свой праздничный наряд и уселась в машину, чтобы ехать на выпускной, случилось то, чего боится любая девушка: обе бретели одновременно порвались!

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Бедолага пыталась все исправить, и заправить бретели в платье, однако ситуацию это не спасло и выпускные танцы проходили совсем не так, как девушка себе представляла:

Мне было всего 14, платью просто не на чем было держаться, и оно все время спадало. Поэтому я 4,5 часа прижимала руки к бокам, – со смехом вспоминает актриса

Да, выпускной Мерил Стрип в ее 14 не был идеальным, однако в новом фильме она пытается спасти выпускной другой девушки. 4 звезды Бродвея направляются в город Индиана, чтобы помочь школьнице Эмми попасть на выпускной. Ее не пускают на празднование, ведь она хочет привести туда свою любимую девушку – а это против правил. Несмотря на то, что звучит это дело довольно благородно, звезды делают это для своей выгоды.

Вместе с Мерил Стрип в фильме будут играть Николь Кидман, Джеймс Корден и Эндрю Раннелс. Ленту уже можно посмотреть на платформе Netflix.