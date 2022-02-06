Освоюючи винну тематику, ви часто зустрічатимете цікаві терміни, які можуть здатися не зовсім зрозумілими. Ось, до прикладу, кислотність. Без неї вино було б не таким приємним.

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Зробімо невеликий експеримент. Налийте улюблене вино в келих, зробіть невеликий ковток та відкрийте на кілька секунд рот. У вас одразу почне вироблятися слина. Так ми реагуємо на рівень кислотності. Чим більше слини – тим більше кислоти у вині.

Наявність кислот у вині робить його смак живим. Але головне тут не перестаратися! Як правило, вина з високою кислотністю будуть приємними та свіжими на смак. З низькою – занадто солодкими й не дуже живими. Тому виноробам важливо знайти тут саме золоту середину, той настільки потрібний баланс.

Уявімо, що перед вами два вина з однаковим рівнем цукру. У першого – виразна кислотність, в іншого – низька. Вердикт буде зовсім різним. Перше буде збалансованим, свіжим та в міру солодким. Друге – аж занадто солодким і трішки нагадуватиме компот. Словом, кислотність допомагає збалансувати алкоголь та солодкість у вині.

Звідки береться кислотність у вині

У вині є до 35 різних кислот, але переважають винна, яблучна, лимонна та молочна. Остання з’являється внаслідок бродіння, а інші одразу містяться в ягодах.

Рівень кислот залежить від багатьох факторів: від самого сорту – до зрілості винограду та кліматичних умов. В регіоні, де мало тепла й сонця, зазвичай виноград має менше цукру, тому рівень кислотність там високий, і навпаки.

Рівень кислотності напряму залежить від кліматичних умов, де вирощували виноград / Фото Unsplash

Зрозуміло, що кислотність можна регулювати. До прикладу, зібрати виноград трішки недоспілим. Усі ж пам’ятають, що ще зелені ягоди на смак досить кислі. Тому саме такий виноград буде з високою кислотністю. Та якщо збираємо трішки переспілі ягоди – тоді буде низька кислотність. В певних випадках і це доречно.

Загалом вищий рівень кислотності притаманний білим винам, адже такий виноград частіше вирощують у порівняно прохолодних регіонах.

Сорти винограду за кислотністю

Умовно всі сорти винограду, з якого виготовляють вино, можна поділити на 3 групи: з високим, середнім та низьким рівнем кислотності.

Високий

Піно Нуар (бургундські червоні вина).

Каріньян.

Неббіоло (Бароло, Барбареско).

Барбера.

Санджовезе (К’янті).

Сапераві.

Рислінг.

Совіньйон Блан.

Шенен Блан.

Сильванер.

Альбаріньо.

Ркацителі.

Шампанське.

Молоді вина.

Середній

Вина Бордо та Ріохи.

Шираз.

Каберне Совіньйон.

Гренаш.

Шардоне (Франція).

Піно Гріджіо.

Темпранільйо.

Низький