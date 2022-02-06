Освоюючи винну тематику, ви часто зустрічатимете цікаві терміни, які можуть здатися не зовсім зрозумілими. Ось, до прикладу, кислотність. Без неї вино було б не таким приємним.

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Зробімо невеликий експеримент. Налийте улюблене вино в келих, зробіть невеликий ковток та відкрийте на кілька секунд рот. У вас одразу почне вироблятися слина. Так ми реагуємо на рівень кислотності. Чим більше слини – тим більше кислоти у вині.

Наявність кислот у вині робить його смак живим. Але головне тут не перестаратися! Як правило, вина з високою кислотністю будуть приємними та свіжими на смак. З низькою – занадто солодкими й не дуже живими. Тому виноробам важливо знайти тут саме золоту середину, той настільки потрібний баланс.

Уявімо, що перед вами два вина з однаковим рівнем цукру. У першого – виразна кислотність, в іншого – низька. Вердикт буде зовсім різним. Перше буде збалансованим, свіжим та в міру солодким. Друге – аж занадто солодким і трішки нагадуватиме компот. Словом, кислотність допомагає збалансувати алкоголь та солодкість у вині.

Звідки береться кислотність у вині

У вині є до 35 різних кислот, але переважають винна, яблучна, лимонна та молочна. Остання з’являється внаслідок бродіння, а інші одразу містяться в ягодах.

Рівень кислот залежить від багатьох факторів: від самого сорту – до зрілості винограду та кліматичних умов. В регіоні, де мало тепла й сонця, зазвичай виноград має менше цукру, тому рівень кислотність там високий, і навпаки.

Рівень кислотності напряму залежить від кліматичних умов, де вирощували виноград / Фото Unsplash

Зрозуміло, що кислотність можна регулювати. До прикладу, зібрати виноград трішки недоспілим. Усі ж пам’ятають, що ще зелені ягоди на смак досить кислі. Тому саме такий виноград буде з високою кислотністю. Та якщо збираємо трішки переспілі ягоди – тоді буде низька кислотність. В певних випадках і це доречно.

Загалом вищий рівень кислотності притаманний білим винам, адже такий виноград частіше вирощують у порівняно прохолодних регіонах.

Сорти винограду за кислотністю

Умовно всі сорти винограду, з якого виготовляють вино, можна поділити на 3 групи: з високим, середнім та низьким рівнем кислотності.

Високий

  • Піно Нуар (бургундські червоні вина).
  • Каріньян.
  • Неббіоло (Бароло, Барбареско).
  • Барбера.
  • Санджовезе (К’янті).
  • Сапераві.
  • Рислінг.
  • Совіньйон Блан.
  • Шенен Блан.
  • Сильванер.
  • Альбаріньо.
  • Ркацителі.
  • Шампанське.
  • Молоді вина.

Середній

  • Вина Бордо та Ріохи.
  • Шираз.
  • Каберне Совіньйон.
  • Гренаш.
  • Шардоне (Франція).
  • Піно Гріджіо.
  • Темпранільйо.

Низький

  • Зінфандель.
  • Мерло.
  • Ґевюрцтрамінер.
  • Мускат.
  • Шардоне (Каліфорнія).
  • Віоньє.