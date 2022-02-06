Освоюючи винну тематику, ви часто зустрічатимете цікаві терміни, які можуть здатися не зовсім зрозумілими. Ось, до прикладу, кислотність. Без неї вино було б не таким приємним.
Цікаво Перевтілення, яке вражає: як змінився чоловік. який важив 127 кілограмів
Зробімо невеликий експеримент. Налийте улюблене вино в келих, зробіть невеликий ковток та відкрийте на кілька секунд рот. У вас одразу почне вироблятися слина. Так ми реагуємо на рівень кислотності. Чим більше слини – тим більше кислоти у вині.
Наявність кислот у вині робить його смак живим. Але головне тут не перестаратися! Як правило, вина з високою кислотністю будуть приємними та свіжими на смак. З низькою – занадто солодкими й не дуже живими. Тому виноробам важливо знайти тут саме золоту середину, той настільки потрібний баланс.
Уявімо, що перед вами два вина з однаковим рівнем цукру. У першого – виразна кислотність, в іншого – низька. Вердикт буде зовсім різним. Перше буде збалансованим, свіжим та в міру солодким. Друге – аж занадто солодким і трішки нагадуватиме компот. Словом, кислотність допомагає збалансувати алкоголь та солодкість у вині.
Звідки береться кислотність у вині
У вині є до 35 різних кислот, але переважають винна, яблучна, лимонна та молочна. Остання з’являється внаслідок бродіння, а інші одразу містяться в ягодах.
Рівень кислот залежить від багатьох факторів: від самого сорту – до зрілості винограду та кліматичних умов. В регіоні, де мало тепла й сонця, зазвичай виноград має менше цукру, тому рівень кислотність там високий, і навпаки.
Рівень кислотності напряму залежить від кліматичних умов, де вирощували виноград / Фото Unsplash
Зрозуміло, що кислотність можна регулювати. До прикладу, зібрати виноград трішки недоспілим. Усі ж пам’ятають, що ще зелені ягоди на смак досить кислі. Тому саме такий виноград буде з високою кислотністю. Та якщо збираємо трішки переспілі ягоди – тоді буде низька кислотність. В певних випадках і це доречно.
Загалом вищий рівень кислотності притаманний білим винам, адже такий виноград частіше вирощують у порівняно прохолодних регіонах.
Сорти винограду за кислотністю
Умовно всі сорти винограду, з якого виготовляють вино, можна поділити на 3 групи: з високим, середнім та низьким рівнем кислотності.
Високий
- Піно Нуар (бургундські червоні вина).
- Каріньян.
- Неббіоло (Бароло, Барбареско).
- Барбера.
- Санджовезе (К’янті).
- Сапераві.
- Рислінг.
- Совіньйон Блан.
- Шенен Блан.
- Сильванер.
- Альбаріньо.
- Ркацителі.
- Шампанське.
- Молоді вина.
Середній
- Вина Бордо та Ріохи.
- Шираз.
- Каберне Совіньйон.
- Гренаш.
- Шардоне (Франція).
- Піно Гріджіо.
- Темпранільйо.
Низький
- Зінфандель.
- Мерло.
- Ґевюрцтрамінер.
- Мускат.
- Шардоне (Каліфорнія).
- Віоньє.