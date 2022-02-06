Осваивая виновную тематику, вы будете часто встречать интересные термины, которые могут показаться не совсем понятными. Вот, например, кислотность. Без нее вино было бы не столь приятным.
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Проведем небольшой эксперимент. Налейте любимое вино в бокал, сделайте небольшой глоток и откройте рот на несколько секунд. У вас сразу начнет производиться слюна. Так мы реагируем на уровень кислотности. Чем больше слюны – тем больше кислоты в вине.
Наличие кислот в вине делает его вкус живым. Но главное здесь не переусердствовать! Как правило, вина с высокой кислотностью будут приятными и свежими по вкусу. С низкой – слишком сладкими и не слишком живыми. Поэтому виноделам важно найти здесь именно золотую середину, тот самый баланс.
Представим, что перед вами два вина с одинаковым уровнем сахара. У первого – выразительная кислотность, у второго – низкая. Вердикт будет совершенно разным. Первое будет сбалансированным, свежим и сладким. Второе – слишком сладким и будет немного напоминать компот. Словом, кислотность помогает сбалансировать алкоголь и сладость в вине.
Откуда берется кислотность в вине
В вине есть до 35 различных кислот, но преобладают винная, яблочная, лимонная и молочная. Последняя появляется в результате брожения, а другие сразу находятся в ягодах.
Уровень кислот зависит от многих факторов: от самого сорта – до зрелости винограда и климатических условий. В регионе, где мало тепла и солнца, обычно у винограда меньше сахара, поэтому уровень кислотности там высок, и наоборот.
Уровень кислотности напрямую зависит от климатических условий, где выращивали виноград / Фото Unsplash
Очевидно, что кислотность можно регулировать. К примеру, собрать виноград немного незрелым. Все же помнят, что еще зеленые ягоды по вкусу довольно кислые. Потому именно такой виноград будет с высокой кислотностью. Но если собираем немного перезрелые ягоды – тогда будет низкая кислотность. В некоторых случаях и это уместно.
В общем, болле высокий уровень кислотности присущ белым винам, ведь такой виноград чаще выращивают в сравнительно прохладных регионах.
Сорта винограда по кислотности
Условно все сорта винограда, из которого производят вино, можно разделить на 3 группы: с высоким, средним и низким уровнем кислотности.
Высокий
- Пино Нуар (бургундские красные вина).
- Кориньян.
- Неббиоло (Бароло, Барбареско).
- Барбера.
- Санджовезе (Кьянти).
- Саперави.
- Рислинг.
- Совиньон Блан.
- Шенен Блан.
- Сильванер.
- Альбариньо.
- Ркацители.
- Шампанское.
- Молодые вина.
Средний
- Вина Бордо и Риохи.
- Шираз.
- Каберне Совиньон.
- Гренаш.
- Шардоне (Франция).
- Пино Гриджио.
- Темпранильо.
Низкий
- Зинфандель.
- Мерло.
- Гевюрцтраминер.
- Мускат.
- Шардоне (Калифорния).
- Вионье.