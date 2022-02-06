Осваивая виновную тематику, вы будете часто встречать интересные термины, которые могут показаться не совсем понятными. Вот, например, кислотность. Без нее вино было бы не столь приятным.

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Проведем небольшой эксперимент. Налейте любимое вино в бокал, сделайте небольшой глоток и откройте рот на несколько секунд. У вас сразу начнет производиться слюна. Так мы реагируем на уровень кислотности. Чем больше слюны – тем больше кислоты в вине.

Наличие кислот в вине делает его вкус живым. Но главное здесь не переусердствовать! Как правило, вина с высокой кислотностью будут приятными и свежими по вкусу. С низкой – слишком сладкими и не слишком живыми. Поэтому виноделам важно найти здесь именно золотую середину, тот самый баланс.

Представим, что перед вами два вина с одинаковым уровнем сахара. У первого – выразительная кислотность, у второго – низкая. Вердикт будет совершенно разным. Первое будет сбалансированным, свежим и сладким. Второе – слишком сладким и будет немного напоминать компот. Словом, кислотность помогает сбалансировать алкоголь и сладость в вине.

Откуда берется кислотность в вине

В вине есть до 35 различных кислот, но преобладают винная, яблочная, лимонная и молочная. Последняя появляется в результате брожения, а другие сразу находятся в ягодах.

Уровень кислот зависит от многих факторов: от самого сорта – до зрелости винограда и климатических условий. В регионе, где мало тепла и солнца, обычно у винограда меньше сахара, поэтому уровень кислотности там высок, и наоборот.

Уровень кислотности напрямую зависит от климатических условий, где выращивали виноград / Фото Unsplash

Очевидно, что кислотность можно регулировать. К примеру, собрать виноград немного незрелым. Все же помнят, что еще зеленые ягоды по вкусу довольно кислые. Потому именно такой виноград будет с высокой кислотностью. Но если собираем немного перезрелые ягоды – тогда будет низкая кислотность. В некоторых случаях и это уместно.

В общем, болле высокий уровень кислотности присущ белым винам, ведь такой виноград чаще выращивают в сравнительно прохладных регионах.

Сорта винограда по кислотности

Условно все сорта винограда, из которого производят вино, можно разделить на 3 группы: с высоким, средним и низким уровнем кислотности.

Высокий

  • Пино Нуар (бургундские красные вина).
  • Кориньян.
  • Неббиоло (Бароло, Барбареско).
  • Барбера.
  • Санджовезе (Кьянти).
  • Саперави.
  • Рислинг.
  • Совиньон Блан.
  • Шенен Блан.
  • Сильванер.
  • Альбариньо.
  • Ркацители.
  • Шампанское.
  • Молодые вина.

Средний

  • Вина Бордо и Риохи.
  • Шираз.
  • Каберне Совиньон.
  • Гренаш.
  • Шардоне (Франция).
  • Пино Гриджио.
  • Темпранильо.

Низкий

  • Зинфандель.
  • Мерло.
  • Гевюрцтраминер.
  • Мускат.
  • Шардоне (Калифорния).
  • Вионье.