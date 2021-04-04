Що це було: 15 дивних сімейних фотографій, які піднімуть вам настрій

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Джерело:

Reddit

Сімейні фотоальбоми – це справжня скринька Пандори. Саме там зберігаються стільки неочікуваних та кумедних фотографій, що можна просто сміятися годинами. Головне, щоб їх ніхто не бачив.

Зазвичай мало хто оприлюднює такі кумедні світлини. Але ці хлопці та дівчата вирішили поділитися своїми досить ніяковими, але справді смішними фото з користувачами Reddit. І це просто чудово – адже тут реальні шедеври, які точно вас потішать.

Цікаво 20 речей, яких взагалі не мало б існувати: користувачі Twitter запустили кумедний тренд

"Я (зліва) хотіла замаскуватися і розчинитися в натовпі"

Фото Reddit 95mooses

"Школа… Це був цікавий час"

Фото Reddit mikehaawk

"Як позувати на дереві з велосипедом двоюрідного брата і намагатися виглядати розслаблено"

Фото Reddit mistermajik2000

Справжня мультизадачність

Фото Reddit aliwalisaurus

Ніби фільм жахів

Фото Reddit curioushypnokitten

Дуже поважна леді

Фото Reddit olive007

"Кінець 70-х. Поняття не маю, про що я думав. Костюм зшив сам"

Фото Reddit xxSpeedsterxx

Це дуже-дуже дивно!

Фото Reddit RipePetunia

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

"15 років тому я брала участь в тематичному конкурсі до фільму "Льодовиковий період"

Фото Reddit tortillachipdip

Просто фотографія на шкільний альбом

Фото Reddit T-Viking

"В тому році я фотографувалася для шкільного альбому, а мені перед тим вирвали 2 зуби"

Фото Reddit ErinCookie

Цікаво 10+ випадків, коли хлопці відростили довге волосся і здивували усіх: фото

Кумедно

Фото Reddit d-tich

"Фальшиві вуса, коса гривка і салон відеопрокату"

Фото Reddit Christinedrink

Атмосферно!

Фото Reddit Odyssian