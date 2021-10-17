Лише погляньте, як вдалий ракурс, ідеально пійманий момент та просто трішки фарту можуть перетворити начебто звичайну світлину в цікаву ілюзію. Не забувайте уважно вдивлятися в ці фотографії!

Цікаво Новий тріумф українських вин: SHABO завоювали 4 медалі на міжнародному конкурсі в Німеччині

Песик просто ідеально ліг

Фото reddit Gandalf-Turquoise

Красиво!

Фото reddit Im_joining_a_cult

Здається, ніби підлога затоплена. Але ні!

Фото reddit Congrajulations

Плоскі будиночки можна побачити в багатьох містах

Фото reddit Character_Tart7465

Який милий та великий коргі!

Фото reddit hunnii__

Це крокодил, який плаває у водоймі!

Фото reddit grantisrighteous2

Які зубки виросли!

Фото reddit Meskalink

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Важко повірити, але вантажівка закрита. Просто такий малюнок на дверях

Фото reddit FreddiePrinzeJr4Life

Ніжка стільця "заховалася"

Фото reddit SCH1Z01D

Чоловік може вивертати долоню в інший бік

Фото reddit reflection-_