Только посмотрите, как удачный ракурс, идеально пойман момент и просто немного фарта могут превратить вроде обычную фотографию в интересную иллюзию. Не забывайте внимательно вглядываться в эти фотографии!

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Песик просто идеально лег спать

Фото reddit Gandalf-Turquoise

Красиво!

Фото reddit Im_joining_a_cult

Кажется, будто пол затоплен. Но нет!

Фото reddit Congrajulations

Плоские домики можно увидеть во многих городах

Фото reddit Character_Tart7465

Какой милый и большой корги!

Фото reddit hunnii__

Это крокодил, плавающий в водоеме!

Фото reddit grantisrighteous2

Какие зубки выросли!

Фото reddit Meskalink

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Трудно поверить, но грузовик закрыт. Просто такой рисунок на двери

Фото reddit FreddiePrinzeJr4Life

Ножка стула "спряталась"

Фото reddit SCH1Z01D

Мужчина может выворачивать ладонь в другую сторону

Фото reddit reflection-_