Що тут відбувається: 10 цікавих фото, які обмануть ваш зір

17 жовтня 2021 , 18:09
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Джерело:

Reddit

Закладаємося, що спершу ви не зможете зрозуміти, що відбувається на цих фотографіях? Авторам цих світлин вдалося зовсім випадково зробити невеличку оптичну ілюзію!

Лише погляньте, як вдалий ракурс, ідеально пійманий момент та просто трішки фарту можуть перетворити начебто звичайну світлину в цікаву ілюзію. Не забувайте уважно вдивлятися в ці фотографії!

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Автор: Петро Синєокий