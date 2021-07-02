На ресурсі Awkward Family Photos частенько роблять кумедні добірки справді надзвичайно дивних сімейних фотографій. Кожний знімок – це окрема історія, з якої хочеться просто плакати зі сміху.
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Дітки явно не в захваті від такого пасхального кролика
Фото Reddit
Оце так Спайдермен!
Фото Awkward Family Photos
Що сталося із Сантою?
Фото Awkward Family Photos
Санта хоче відпочити
Фото Awkward Family Photos
Аж лячно на це дивитися!
Фото Awkward Family Photos
Виглядає, як початок малобюджетного фільму жахів
Фото Awkward Family Photos
Діти явно хотіли сфотографуватися
Фото Awkward Family Photos
Вау!
Фото Awkward Family Photos
Стильненько!
Фото Reddit
Ми б самі тікали від такого сніговичка
Фото Awkward Family Photos
Іграшковий олень трішки втомився
Фото Awkward Family Photos
"Я розучився усміхатися в першому класі"
Фото Reddit
Зате всі усміхаються!
Фото Awkward Family Photos
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Чому усі старі іграшки виглядають так дивно?
Фото Awkward Family Photos