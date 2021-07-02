На ресурсе Awkward Family Photos частенько делают забавные подборки действительно очень странных семейных фотографий. Каждый снимок – это отдельная история, с которой хочется просто плакать от смеха.
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Детки явно не в восторге от такого пасхального кролика
Фото Reddit
Вот так Спайдермен!
Фото Awkward Family Photos
Что случилось с Сантой?
Фото Awkward Family Photos
Санта хочет отдохнуть
Фото Awkward Family Photos
Аж страшно на это смотреть!
Фото Awkward Family Photos
Выглядит, как начало малобюджетного фильма ужасов
Фото Awkward Family Photos
Дети явно хотели сфотографироваться
Фото Awkward Family Photos
Вау!
Фото Awkward Family Photos
Стильненько!
Фото Reddit
Мы бы сами бежали от такого снеговичка
Фото Awkward Family Photos
Игрушечный олень немного устал
Фото Awkward Family Photos
"Я разучился улыбаться в первом классе"
Фото Reddit
Зато все улыбаются!
Фото Awkward Family Photos
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Почему все старые игрушки выглядят так странно?
Фото Awkward Family Photos