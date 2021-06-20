Що тут відбувається: 15 дивних весільних фото, які розсмішать кожного

Погодьтесь, більшість весільних фотосесій дуже схожі: молоді обіймаються, гості усміхаються і все прекрасно. Невдалі кадри зазвичай ніхто не публікує. А дарма!

Саме тут можна знайти справжні шедеври, які хочеться переглядати знову і знову. Хтось випадково не втримається на ногах у найбільш несподіваний момент, а хтось взагалі утне щось грандіозне на камеру. Ми підготували добірку таких кумедних фотографій, від яких у вас виникне лише одне питання: "Як таке взагалі могло статися?" Поїхали!

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Дюймовочка

Фото Imgur thund3rbolt/

Комусь личить кохання, комусь – ігристе

Фото Reddit StuffyUnicorn

Упс

Фото Reddit RoscoeMG

Гості думали, що зараз зайде наречений. А зайшов ось цей хлопець!

Фото Imgur pseudonordic

Сестра нареченої не втрималася на ногах

Фото Reddit GallowBoob

Прекрасна ідея для фото!

Фото Reddit Lindsey Marec

Бабуся теж хотіла фотографію!

Фото Reddit theefiveoh

Фотограф спіймав ідеальний момент

Фото Imgur Saraphan

"Ми йдемо на дно"

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Фото Reddit monitorcable

Це фото було б значно гіршим без цього чоловіка

Фото Reddit dharmastation

Ой

Фото Imgur scouserdave

Перші 40 років дитинства – найважчі в житті чоловіка

Фото Imgur lkiop6

Хтось втомився

Фото oknation.nationtv oknation

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Прекрасне завершення весілля

Фото Reddit Benentono