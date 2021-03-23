Що за кадром: фотограф розкрив секрет, як створювати круті знімки
Фотограф Кріс Ернандес доводить: справжній шедевр можна створити абсолютно з нічого. Достатньо лише трохи хитрощів та шаленої фантазії. Інколи важко уявити, як він додумався до такого.
Джерело:Instagram Chris Hernandez
Більшість своїх фото Кріс публікує в Інстаграмі, де на нього вже підписалося понад 365 тисяч людей. Одна з родзинок його світлин: він завжди публікує те, що залишилося за кадром.
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Неймовірно, але за розкішними і навіть фантастичними портретами часто ховається звичайний паркан, старенький кущик чи коридор в будинку. Перегляньте його фото – і ви побачите, що справжній шедевр можна зробити у будь-якій локації.
Таку локацію можна знайти всюди
Фото Instagram Chris Hernandez
Наскільки обробка змінює фотографію
Фото Instagram Chris Hernandez
Звичайний кущик
Фото Instagram Chris Hernandez
Схоже на комп’ютерну гру
Фото Instagram Chris Hernandez
І знову кущ!
Фото Instagram Chris Hernandez
Паркан із гілками
Фото Instagram Chris Hernandez
Гарно вийшло!
Фото Instagram Chris Hernandez
Така місцина є в кожному українському селі
Фото Instagram Chris Hernandez
Трошки фантазія – і вийшов шедевр
Фото Instagram Chris Hernandez
Зловісно
Фото Instagram Chris Hernandez
Ого!
Фото Instagram Chris Hernandez
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Нічого собі!
Фото Instagram Chris Hernandez
Складна все ж робота у фотографа!
Фото Instagram Chris Hernandez
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