Фотограф Крис Эрнандес доказывает: настоящий шедевр можно создать абсолютно из ничего. Достаточно лишь немного хитрости и фантазии. Иногда трудно представить, как он додумался до такого.

Большинство своих фото Крис публикует в Инстаграме, где на него уже подписалось более 365 тысяч человек. Одна из изюминок его фотографий: он всегда демонстрирует то, что осталось за кадром.

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Невероятно, но за роскошными и даже фантастическими портретами часто скрывается обычный забор, старый кустик или коридор в доме. Просмотрите его фото – и вы увидите, что настоящий шедевр можно сделать в любой локации.

Такую локацию можно найти везде

Фото Instagram Chris Hernandez

Насколько обработка меняет фотографию

Фото Instagram Chris Hernandez

Обычный кустик

Фото Instagram Chris Hernandez

Похоже на компьютерную игру

Фото Instagram Chris Hernandez

И снова куст!

Фото Instagram Chris Hernandez

Забор – прекрасное место для фотографии

Фото Instagram Chris Hernandez

Хорошо получилось!

Фото Instagram Chris Hernandez

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Такая местность есть в каждом украинском селе

Фото Instagram Chris Hernandez

Немного фантазии – и получился шедевр

Фото Instagram Chris Hernandez

Зловеще

Фото Instagram Chris Hernandez

Ого!

Фото Instagram Chris Hernandez

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Ничего себе!

Фото Instagram Chris Hernandez

Сложная все же работа в фотографа!

Фото Instagram Chris Hernandez