Что за кадром: фотограф раскрыл секрет, как создавать крутые снимки
Фотограф Крис Эрнандес доказывает: настоящий шедевр можно создать абсолютно из ничего. Достаточно лишь немного хитрости и фантазии. Иногда трудно представить, как он додумался до такого.
Источник:Instagram Chris Hernandez
Большинство своих фото Крис публикует в Инстаграме, где на него уже подписалось более 365 тысяч человек. Одна из изюминок его фотографий: он всегда демонстрирует то, что осталось за кадром.
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Невероятно, но за роскошными и даже фантастическими портретами часто скрывается обычный забор, старый кустик или коридор в доме. Просмотрите его фото – и вы увидите, что настоящий шедевр можно сделать в любой локации.
Такую локацию можно найти везде
Фото Instagram Chris Hernandez
Насколько обработка меняет фотографию
Фото Instagram Chris Hernandez
Обычный кустик
Фото Instagram Chris Hernandez
Похоже на компьютерную игру
Фото Instagram Chris Hernandez
И снова куст!
Фото Instagram Chris Hernandez
Забор – прекрасное место для фотографии
Фото Instagram Chris Hernandez
Хорошо получилось!
Фото Instagram Chris Hernandez
Такая местность есть в каждом украинском селе
Фото Instagram Chris Hernandez
Немного фантазии – и получился шедевр
Фото Instagram Chris Hernandez
Зловеще
Фото Instagram Chris Hernandez
Ого!
Фото Instagram Chris Hernandez
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Ничего себе!
Фото Instagram Chris Hernandez
Сложная все же работа в фотографа!
Фото Instagram Chris Hernandez
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