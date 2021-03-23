Що за кадром: фотограф розкрив секрет, як створювати круті знімки

Джерело:Instagram Chris Hernandez
Фотограф Кріс Ернандес доводить: справжній шедевр можна створити абсолютно з нічого. Достатньо лише трохи хитрощів та шаленої фантазії. Інколи важко уявити, як він додумався до такого.
Більшість своїх фото Кріс публікує в Інстаграмі, де на нього вже підписалося понад 365 тисяч людей. Одна з родзинок його світлин: він завжди публікує те, що залишилося за кадром.
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Неймовірно, але за розкішними і навіть фантастичними портретами часто ховається звичайний паркан, старенький кущик чи коридор в будинку. Перегляньте його фото – і ви побачите, що справжній шедевр можна зробити у будь-якій локації.
Фото Instagram Chris Hernandez
Фото Instagram Chris Hernandez
Фото Instagram Chris Hernandez
Фото Instagram Chris Hernandez
Фото Instagram Chris Hernandez
Фото Instagram Chris Hernandez
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Фото Instagram Chris Hernandez
Фото Instagram Chris Hernandez
Фото Instagram Chris Hernandez
Фото Instagram Chris Hernandez
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Фото Instagram Chris Hernandez
Фото Instagram Chris Hernandez