Що за кадром: фотограф розкрив секрет, як створювати круті знімки

Фотограф Кріс Ернандес доводить: справжній шедевр можна створити абсолютно з нічого. Достатньо лише трохи хитрощів та шаленої фантазії. Інколи важко уявити, як він додумався до такого.

Більшість своїх фото Кріс публікує в Інстаграмі, де на нього вже підписалося понад 365 тисяч людей. Одна з родзинок його світлин: він завжди публікує те, що залишилося за кадром.

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Неймовірно, але за розкішними і навіть фантастичними портретами часто ховається звичайний паркан, старенький кущик чи коридор в будинку. Перегляньте його фото – і ви побачите, що справжній шедевр можна зробити у будь-якій локації.

Таку локацію можна знайти всюди

Фото Instagram Chris Hernandez

Наскільки обробка змінює фотографію

Фото Instagram Chris Hernandez

Звичайний кущик

Фото Instagram Chris Hernandez

Схоже на комп’ютерну гру

Фото Instagram Chris Hernandez

І знову кущ!

Фото Instagram Chris Hernandez

Паркан із гілками

Фото Instagram Chris Hernandez

Гарно вийшло!

Фото Instagram Chris Hernandez

Така місцина є в кожному українському селі

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Фото Instagram Chris Hernandez

Трошки фантазія – і вийшов шедевр

Фото Instagram Chris Hernandez

Зловісно

Фото Instagram Chris Hernandez

Ого!

Фото Instagram Chris Hernandez

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Нічого собі!

Фото Instagram Chris Hernandez

Складна все ж робота у фотографа!

Фото Instagram Chris Hernandez