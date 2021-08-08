Після того, як ви розрізаєте авокадо і з'їдаєте половинку, інша – досить швидко псується, і не найдешевший продукт доводиться викидати. На сторінці магазину екотоварів "Seed & Sprout" пропонують на диво простий спосіб цього уникнути.
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Всі справа у нарізанні. Ми звикли розрізати авокадо вздовж кісточки. У такому вигляді він на всіх інстаграмних фото у блогерів – і, напевно, тому ми й звикли різати фрукт таким способом. Проте на цій сторінці показують, що краще акуратно розрізати його впоперек.
Здавалось би, яка різниця? Все геніальне просте – якщо розділити його таким способом, то ми отримаємо меншу площу фрукта, яка може зіпсуватись, йдеться у дописі.
Відео зібрало кілька сотень коментарів користувачів, які дякують за такий простий лайфхак та зізнаються, що ніколи й не замислювались про це:
- "Спробував цей спосіб. Так, набагато краще! Не можу повірити, що я не здогадався до цього раніше"
- "Іноді ти щось дивишся і думаєш – чому я до цього не здогадався? Це один із таких моментів"
- "Так дійсно простіше його зберігати"
Інші ж користувачі зізнались, що ніколи не розуміли, чому всі колись взялись різати авокадо саме вздовж і похвалились тим, що й раніше знали про такий лайфхак:
- "Робив це понад 20 років... мені завжди казали, що я ріжу неправильно"
- "Це єдиний спосіб, яким я завжди різала авокадо"
Дехто навіть знайшов ще один плюс у такому способі: "Так авокадо також дуже добре вміщається у відсік для яєць". А один із користувачів поділився іншим кумедним способом зробити так, щоб фрукт не псувався: "Мій лайфхак – просто з'їдати весь авокадо відразу".