Щоб не псувався: цікавий лайфхак з авокадо, про який ви не знали

Якщо ви регулярно додаєте до свої страв авокадо або їсте його просто так, то цілком можливо, що розрізали ви його неправильно. Цей простий лайфхак допоможе насолоджуватись цим фруктом довше та навіть зекономити кошти.

Після того, як ви розрізаєте авокадо і з'їдаєте половинку, інша – досить швидко псується, і не найдешевший продукт доводиться викидати. На сторінці магазину екотоварів "Seed & Sprout" пропонують на диво простий спосіб цього уникнути.

Читайте також Вечеря з вином: ігристе SHABO Speсial Edition Brut і севіче

Всі справа у нарізанні. Ми звикли розрізати авокадо вздовж кісточки. У такому вигляді він на всіх інстаграмних фото у блогерів – і, напевно, тому ми й звикли різати фрукт таким способом. Проте на цій сторінці показують, що краще акуратно розрізати його впоперек.

Здавалось би, яка різниця? Все геніальне просте – якщо розділити його таким способом, то ми отримаємо меншу площу фрукта, яка може зіпсуватись, йдеться у дописі.

Відео зібрало кілька сотень коментарів користувачів, які дякують за такий простий лайфхак та зізнаються, що ніколи й не замислювались про це:

"Спробував цей спосіб. Так, набагато краще! Не можу повірити, що я не здогадався до цього раніше"

"Іноді ти щось дивишся і думаєш – чому я до цього не здогадався? Це один із таких моментів"

"Так дійсно простіше його зберігати"

Маєте секретний рецепт страви, яка стає головною на усіх сімейних застіллях? Доберіть до неї вишукане вино від SHABO, що підкресліть її особливий смак. Обирайте вино за смаком в інтернет-магазині SHABO

Інші ж користувачі зізнались, що ніколи не розуміли, чому всі колись взялись різати авокадо саме вздовж і похвалились тим, що й раніше знали про такий лайфхак:

"Робив це понад 20 років... мені завжди казали, що я ріжу неправильно"

"Це єдиний спосіб, яким я завжди різала авокадо"

Дехто навіть знайшов ще один плюс у такому способі: "Так авокадо також дуже добре вміщається у відсік для яєць". А один із користувачів поділився іншим кумедним способом зробити так, щоб фрукт не псувався: "Мій лайфхак – просто з'їдати весь авокадо відразу".