Перед вами кумедна добірка "пекельного" макіяжу, з яким багато хто взагалі не ризикнув би вийти з дому. Сподіваємося, що ці жінки не заплатили багато грошей за цю роботу. Хоч, звісно, смаки в кожного різні. Можливо, комусь і подобається такий "агресивний" макіяж.
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран
Тут стільки всього...
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Цікаво, як ця жінка виглядає без макіяжу
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Як вам таке?
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Хотіли б такий макіяж?
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Цей погляд...
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Ой...
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Візажист міг би й краще попрацювати
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Цікавий перехід на очах, але стільки тонального!
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Мейкап не на все обличчя
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Ого!
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