Перед вами кумедна добірка "пекельного" макіяжу, з яким багато хто взагалі не ризикнув би вийти з дому. Сподіваємося, що ці жінки не заплатили багато грошей за цю роботу. Хоч, звісно, смаки в кожного різні. Можливо, комусь і подобається такий "агресивний" макіяж.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Тут стільки всього...

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Цікаво, як ця жінка виглядає без макіяжу

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Як вам таке?

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Хотіли б такий макіяж?

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Цей погляд...

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Ой...

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Візажист міг би й краще попрацювати

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Цікавий перехід на очах, але стільки тонального!

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Мейкап не на все обличчя

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Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO.

Ого!

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