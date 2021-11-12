Перед вами забавная подборка "адского" макияжа, с которым многие вообще не рискнули бы выйти из дома. Надеемся, что эти женщины не заплатили много денег за эту работу. Хотя, конечно, вкусы у каждого разные. Возможно, кому-то нравится и такой "агрессивный" макияж.

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран

Тут столько всего...

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Интересно, как эта женщина выглядит без макияжа

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Как вам такое?

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Хотели бы такой макияж?

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Этот взгляд...

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Ой...

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Визажист мог бы и лучше поработать

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Интересный переход на глазах, но столько тонального!

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Макияж не на все лицо

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Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO.

Ого!

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