Перед вами забавная подборка "адского" макияжа, с которым многие вообще не рискнули бы выйти из дома. Надеемся, что эти женщины не заплатили много денег за эту работу. Хотя, конечно, вкусы у каждого разные. Возможно, кому-то нравится и такой "агрессивный" макияж.
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран
Тут столько всего...
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Интересно, как эта женщина выглядит без макияжа
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Как вам такое?
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Хотели бы такой макияж?
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Этот взгляд...
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Ой...
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Визажист мог бы и лучше поработать
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Интересный переход на глазах, но столько тонального!
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Макияж не на все лицо
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Ого!
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