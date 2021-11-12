Щось пішло не так: 10 прикладів справді "пекельного" макіяжу
12 листопада 2021 , 19:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Не дарма кажуть: "Що забагато – то нездорово". Здається, візажисти, які робили цей макіяж, забули про цю мудру думку. Вони явно не пошкодували косметики, але результат вийшов дещо провальним.
Перед вами кумедна добірка "пекельного" макіяжу, з яким багато хто взагалі не ризикнув би вийти з дому. Сподіваємося, що ці жінки не заплатили багато грошей за цю роботу. Хоч, звісно, смаки в кожного різні. Можливо, комусь і подобається такий "агресивний" макіяж.
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран
Тут стільки всього...
Фото reddit
Цікаво, як ця жінка виглядає без макіяжу
Фото інстаграм
Як вам таке?
Фото reddit
Хотіли б такий макіяж?
Фото reddit
Цей погляд...
Фото reddit
Ой...
Фото reddit
Візажист міг би й краще попрацювати
Фото reddit
Цікавий перехід на очах, але стільки тонального!
Фото reddit
Мейкап не на все обличчя
Фото redditКажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO.
Ого!
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