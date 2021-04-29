Школяр 8 років не стриг волосся, щоб допомогти іншим: як він виглядає зараз

Британському школяру лише 12 років, але він більшу частину життя не стриже свого волосся. Все заради благодійності!

Берті Пілкінгтон – незвичайний 12 річний британець, який одразу вирізняється з натовпу. Лише погляньте на його неймовірно довге волосся. Таке рідко коли побачиш!

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Коли я став достатньо дорослим, щоб почати стригтися в перукарні, я не став цього робити, – розповідає Берті.

Одного разу хлопчик переглянув телевізійну передачу про дітей, хворих на рак. В одному із репортажів розповідали про маленьку дівчинку, яка повністю втратила волосся через тривалий курс хіміотерапії. Хлопця серйозно шокувала ця історія, тому він вирішив допомогти таким дітям.

Берті Пілкінгтон / Фото Just Giving

За словами мами хлопчика, останній раз він стригся ще в 4-річному віці. Але вже зовсім скоро його чекає візит до перукаря.

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Берті збирається віддати усе своє волосся, щоб з нього зробили натуральні перуки для дітей, які цього потребують.

Берті вже 8 років не стригся / Фото Just Giving

Усім займатиметься благодійна організація Little Princess Trust. Стрижка вже запланована на 13 травня 2021 року.

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"Знаєте, це своєрідна зворотна плата від тих, кому пощастило не захворіти на рак", – пояснює свій вчинок Берті Пілкінгтон.