Шотландська компанія WoodWinters першою у світі випустила червоне італійське вино у картонних пляшках – екологічній альтернативі звичайним скляним пляшкам.

У липні британський виробник пакування з переробленого картону Frugalpac презентував оригінальну упаковку для вина. Цю ідею підхопили WoodWinters і випустили Cantina Goccia 3Q Frugalpac 2017 – суміш Совіньйону, Мерло та Каберне, розповідають thedrinksbusiness.

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Після того, як на офіційному сайті компанії партію вина розкупили за місяць, його почали продавати в трьох офлайн-магазинах Шотландії, а британські супермаркети вже придивляються до вина у такій пляшці.

У чому переваги картонної пляшки?

Вона важить всього 83 грами – це у 5 разів легше, ніж звичайна а скляна пляшка.

– це у 5 разів легше, ніж звичайна а скляна пляшка. Така пляшка ємністю 750 мл на 94% виготовлена з переробленого картону , а з самим вином контактує пластикова харчова упаковка всередині, яку можна легко відділити та здати на переробку.

, а з самим вином контактує пластикова харчова упаковка всередині, яку можна легко відділити та здати на переробку. Картонна упаковка – краще рішення для навколишнього середовища, адже вуглецевий слід від її виробництва у шість разів менший за вуглецевий слід від скляної пляшки і у три рази – від пластикової.

Вуглецевий слід – це кількість шкідливих для природи викидів газів в результаті діяльності певного виробництва.

Для транспортування та масової переробки таких пляшок потрібно менше енергії, що також з меншує шкідливий вплив на екологію.

Вона надзвичайно стильно виглядає, а ще – не буде цокотіти у вашій сумці, якщо ви захочете взяти кілька пляшок такого вина на пікнік!

Всередині вино зберігається у пластиковому харчовому "мішку"/ Зображення: скріншот з відео frugalpac

Важливо й те, що у цій упаковці наше вино зберігає такий же чудовий смак і аромат, як і у скляній пляшці, – розповідає власниця виноробні Cantina Goccia Сері Парке.

Наступного року компанія планує додати до свого асортименту вин у картонних пляшках ще біле Cantina Goccia Grechetto. А компанія Frugalpac, яка й вигадала таку упаковку, заявила про те, що дуже скоро вони можуть випустити першу картонну пляшку для скотчу.

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Виробництво такої упаковки – це важливий крок до зменшення впливу виноробної індустрії на довкілля.