Шотландская компания WoodWinters первой в мире выпустила красное итальянское вино в картонных бутылках – экологической альтернативе обычным стеклянным бутылкам.

В июле британский производитель упаковки из переработанного картона Frugalpac представил оригинальную упаковку для вина. Эту идею подхватили WoodWinters и выпустили Cantina Goccia 3Q Frugalpac 2017 – смесь Совиньон Блана, Мерло и Каберне, рассказывают thedrinksbusiness.

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После того, как на официальном сайте компании партию вина раскупили за месяц, его начали продавать в трех офф-лайн магазинах Шотландии, а британские супермаркеты уже присматриваются к вину в такой бутылке.

В чем преимущества картонной бутылки?

Она весит всего 83 грамма – это в 5 раз легче, чем обычная стеклянная бутылка.

– это в 5 раз легче, чем обычная стеклянная бутылка. Такая бутылка емкостью 750 мл на 94% изготовлена ​​из переработанного картона , а с самим вином контактирует пластиковая пищевая упаковка внутри, которую можно легко отделить и сдать на переработку.

, а с самим вином контактирует пластиковая пищевая упаковка внутри, которую можно легко отделить и сдать на переработку. Картонная упаковка – лучшее решение для окружающей среды, ведь углеродный след* от ее производства в шесть раз меньше углеродного следа от стеклянной бутылки и в три раза – от пластиковой.

углеродный след – это количество вредных для природы выбросов газов в результате деятельности определенного производства.

Для транспортировки и массовой переработки таких бутылок требуется меньше энергии, что также уменьшает вредное воздействие на экологию.

Она очень стильно выглядит, а еще – не будет стучать в вашей сумке, если вы захотите взять несколько бутылок такого вина на пикник!

Внутри вино хранится в пластиковом пищевом "мешке" / Изображение: скриншот с видео frugalpac

Важно и то, что в этой упаковке наше вино сохраняет такой же превосходный вкус и аромат, как и в стеклянной бутылке, – рассказывает владелица винодельни Cantina Goccia Сери Парке.

В следующем году компания планирует добавить в свой ассортимент вин в картонных бутылках еще белое Cantina Goccia Grechetto. А компания Frugalpac, которая и придумала такую ​​упаковку, заявила о том, что очень скоро они планируют выпустить первую картонную бутылку для скотча.

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Производство такой упаковки – это важный шаг к уменьшению негативного влияния винной индустрии на окружающую среду