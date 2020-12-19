В Шотландии выпустили первое вино в картонных бутылках - фото
Шотландская компания WoodWinters первой в мире выпустила красное итальянское вино в картонных бутылках – экологической альтернативе обычным стеклянным бутылкам.
В июле британский производитель упаковки из переработанного картона Frugalpac представил оригинальную упаковку для вина. Эту идею подхватили WoodWinters и выпустили Cantina Goccia 3Q Frugalpac 2017 – смесь Совиньон Блана, Мерло и Каберне, рассказывают thedrinksbusiness.
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После того, как на официальном сайте компании партию вина раскупили за месяц, его начали продавать в трех офф-лайн магазинах Шотландии, а британские супермаркеты уже присматриваются к вину в такой бутылке.
В чем преимущества картонной бутылки?
- Она весит всего 83 грамма – это в 5 раз легче, чем обычная стеклянная бутылка.
- Такая бутылка емкостью 750 мл на 94% изготовлена из переработанного картона, а с самим вином контактирует пластиковая пищевая упаковка внутри, которую можно легко отделить и сдать на переработку.
- Картонная упаковка – лучшее решение для окружающей среды, ведь углеродный след* от ее производства в шесть раз меньше углеродного следа от стеклянной бутылки и в три раза – от пластиковой.
- Для транспортировки и массовой переработки таких бутылок требуется меньше энергии, что также уменьшает вредное воздействие на экологию.
- Она очень стильно выглядит, а еще – не будет стучать в вашей сумке, если вы захотите взять несколько бутылок такого вина на пикник!
Внутри вино хранится в пластиковом пищевом "мешке" / Изображение: скриншот с видео frugalpac
Важно и то, что в этой упаковке наше вино сохраняет такой же превосходный вкус и аромат, как и в стеклянной бутылке, – рассказывает владелица винодельни Cantina Goccia Сери Парке.
В следующем году компания планирует добавить в свой ассортимент вин в картонных бутылках еще белое Cantina Goccia Grechetto. А компания Frugalpac, которая и придумала такую упаковку, заявила о том, что очень скоро они планируют выпустить первую картонную бутылку для скотча.
Производство такой упаковки – это важный шаг к уменьшению негативного влияния винной индустрии на окружающую среду
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