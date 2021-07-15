Сім'я хотіла зробити красиве фото біля дерева: у них ледь не влучила блискавка

Брат і двоє сестер із Британії вирішили перечекати негоду під деревом і зробити кілька фото. Під час одного знімку поблизу вдарила блискавка: вони опинилися в лікарні.

Дивовижно, але їм вдалося зафіксувати момент удару блискавки на одній із фотографій. Знімок можете переглянути у кінці матеріалу.

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Ізобель, Рейчел та Ендрю Джобсони влаштували собі спокійну велопрогулянку вулицями Лондона, яка досить швидко закінчилася через негоду. Вони сховалися під невелике дерево – і це була серйозна помилка.

Братові та сестрам стало трішки скучно, тому вони почали робити фото на пам’ять про цю прогулянку. Все було нормально, доки їх різко не засліпило: в дерево влучила блискавка.

Ні з того ні з сього я опинилася на землі і нічого не чула, окрім цього пронизливого жужжання, – розповідає Ізабель.

Брат і сестри потрапили в лікарню / Фото Isobel Jobson BBC

Сім’я одразу опинилася на землі: Ізобель не могла поворухнути правою рукою і втратила слух; Рейчел отримала опіки на стегні та животі; а брат перебував у шоковому стані. Перехожі одразу викликали медиків, які госпіталізували брата та сестер.

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На щастя, вони живі та здорові, хоч і були серйозно перелякані. Медики вважають, що їм шалено пощастило. Тепер на пам’ять про цей момент у брата та сестер є справді унікальна фотографія.

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Момент удару блискавки / Фото Isobel Jobson BBC