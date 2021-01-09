Ця щаслива усміхнена жінка у стильному одязі – 56-річна Лонні Пайк. Вона покрила своє тіло тату, знімає відео у Tik-Tok та насолоджується життям! Своїм прикладом вона доводить: після 50 життя аж ніяк не закінчується. І армії її прихильників така філософія однозначно подобається.

Жінка успішно веде сторінки у соцмережах під назвою grayhairandtattoos (у перекладі – сиве волосся і тату), зараз у неї 45 тисяч підписників в інстаграмі та 380 тисяч – у Тік-Ток.

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Користувачам Лонні подобається саме за те, що вона не боїться показувати себе такою, як вона є, і самовиражатись попри осуд інших. Цим жінка поділилась із виданням vivafifty.

Лонні завжди на позитиві/ Фото grayhairandtattoos

Про татуювання

Найбільшу увагу привертають саме її татуювання. Лонні зізнається, що вони розповідають історію її життя, з усіма поразками та перемогами.

Тату найбільше зацікавлюють її прихильників/ Фото grayhairandtattoos

Найперше тату колючого дроту навколо щиколотки Лонні зробила у 30, коли розлучалась з чоловіком і почувалась безпорадною, у пастці.

Татуювання відображає те, що я переживаю: людину, яку я не хочу забути, меседж, який я хочу донести...список просто продовжується і продовжується. Проте тату, як і моє волосся чи зелені очі, це лише частина загальної картини, вони не визначають мене як людину, – розповідає Лонні

Вона щиро дивується, коли хтось запитує, чи не впливає така кількість тату на ставлення до неї на роботі та у побутовому житті. Більше того, вона не збирається зупинятись і буде прикрашати своє тіло малюнками, допоки не набридне!

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Що вона думає про критику

Хоч користувачі обожнюють життєрадісну Лонні, не обійшлось і без хейтерів. Після того, як у коментарях хтось написав їй нищівне: "Ти занадто стара, щоб одягатись як підліток", жінка зняла відео у Тік-Ток у відповідь, яке переглянули вже понад 2 мільйони разів.

Жінка не звертає уваги на критику, адже вважає, що кожен може одягатись та виглядати так, як хоче, у будь-якому віці.

Я не даю нікому права негативно реагувати на мене в будь-якій сфері мого життя. Моє життя – це мій всесвіт, і критикам вхід заборонено, – говорить Лонні

Вона й справді вдягається по-молодіжному – і їй це надзвичайно личить/ Фото grayhairandtattoos

Лонні Пайк сподівається надихати людей у всьому світі не боятись та зажди бути собою. Вона ніколи не засуджує інших за їх спосіб життя і радить усім вчиняти так само.

Лонні радить добріше ставитись до самовираження інших/ Фото grayhairandtattoos