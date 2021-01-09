Сиве волосся і тату: жінка у 56 зламала стереотипи та стала зіркою Tik-Tok та Instagram – фото
Ця щаслива усміхнена жінка у стильному одязі – 56-річна Лонні Пайк. Вона покрила своє тіло тату, знімає відео у Tik-Tok та насолоджується життям! Своїм прикладом вона доводить: після 50 життя аж ніяк не закінчується. І армії її прихильників така філософія однозначно подобається.
Жінка успішно веде сторінки у соцмережах під назвою grayhairandtattoos (у перекладі – сиве волосся і тату), зараз у неї 45 тисяч підписників в інстаграмі та 380 тисяч – у Тік-Ток.
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Користувачам Лонні подобається саме за те, що вона не боїться показувати себе такою, як вона є, і самовиражатись попри осуд інших. Цим жінка поділилась із виданням vivafifty.
Лонні завжди на позитиві/ Фото grayhairandtattoos
Про татуювання
Найбільшу увагу привертають саме її татуювання. Лонні зізнається, що вони розповідають історію її життя, з усіма поразками та перемогами.
Тату найбільше зацікавлюють її прихильників/ Фото grayhairandtattoos
Найперше тату колючого дроту навколо щиколотки Лонні зробила у 30, коли розлучалась з чоловіком і почувалась безпорадною, у пастці.
Татуювання відображає те, що я переживаю: людину, яку я не хочу забути, меседж, який я хочу донести...список просто продовжується і продовжується. Проте тату, як і моє волосся чи зелені очі, це лише частина загальної картини, вони не визначають мене як людину, – розповідає Лонні
Вона щиро дивується, коли хтось запитує, чи не впливає така кількість тату на ставлення до неї на роботі та у побутовому житті. Більше того, вона не збирається зупинятись і буде прикрашати своє тіло малюнками, допоки не набридне!
Що вона думає про критику
Хоч користувачі обожнюють життєрадісну Лонні, не обійшлось і без хейтерів. Після того, як у коментарях хтось написав їй нищівне: "Ти занадто стара, щоб одягатись як підліток", жінка зняла відео у Тік-Ток у відповідь, яке переглянули вже понад 2 мільйони разів.
Жінка не звертає уваги на критику, адже вважає, що кожен може одягатись та виглядати так, як хоче, у будь-якому віці.
Я не даю нікому права негативно реагувати на мене в будь-якій сфері мого життя. Моє життя – це мій всесвіт, і критикам вхід заборонено, – говорить Лонні
Вона й справді вдягається по-молодіжному – і їй це надзвичайно личить/ Фото grayhairandtattoos
Лонні Пайк сподівається надихати людей у всьому світі не боятись та зажди бути собою. Вона ніколи не засуджує інших за їх спосіб життя і радить усім вчиняти так само.
Лонні радить добріше ставитись до самовираження інших/ Фото grayhairandtattoos
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