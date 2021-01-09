Эта счастливая улыбающаяся женщина в стильной одежде – 56-летняя Лонни Пайк. Она покрыла свое тело тату, снимает видео в Tik-Tok и наслаждается жизнью! Своим примером она доказывает: после 50 жизнь отнюдь не заканчивается. И армии ее поклонников такая философия однозначно нравится.

Женщина успешно ведет страницы в соцсетях под названием grayhairandtattoos (в переводе – седые волосы и тату), сейчас у нее 45 000 подписчиков в инстаграме и 380000 – в Тик-Ток.

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Пользователям Лонни нравится именно за то, что она не боится показывать себя такой, какая она есть, и самовыражаться, несмотря на осуждение других. Этим женщина поделилась с изданием vivafifty

Лонни всегда на позитиве / Фото grayhairandtattoos

О татуировках

Самое большое внимание привлекают именно ее татуировки. Лонни признается, что они рассказывают историю ее жизни, со всеми поражениями и победами.

Тату больше всего интересуют ее поклонников/ Фото grayhairandtattoos

Первое тату колючей проволоки вокруг лодыжки Лонни сделала в 30, когда расставалась с мужем и чувствовала себя беспомощной, в ловушке.

Татуировки отражют то, что я переживаю: человека, которого я не хочу забыть, месседж, который я хочу донести ... список просто продолжается и продолжается. Однако тату, как и мои волосы или зеленые глаза, это лишь часть общей картины, они не определяют меня как человека, – рассказывает Лонни

Она искренне удивляется, когда кто-то спрашивает, не влияет ли такое количество тату на отношение к ней на работе и в обычной жизни. Более того, она не собирается останавливаться и будет украшать свое тело рисунками, пока не надоест!

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Что она думает о критике

Хотя пользователи любят жизнерадостную Лонни, не обошлось и без хейтеров. После того как в комментариях кто-то написал ей сокрушительное: "Ты слишком стара, чтобы одеваться как подросток", женщина сняла видео в Тик-Ток в ответ, которое посмотрели уже более 2 миллионов раз.

Женщина не обращает внимания на критику, поскольку считает, что каждый может одеваться и выглядеть так, как хочет, в любом возрасте.

Я не даю никому права негативно реагировать на меня в любой сфере моей жизни. Моя жизнь – это моя вселенная, и критикам вход запрещен, – говорит Лонни

Она действительно одевается по-молодежному – и ей это очень идет / Фото grayhairandtattoos

Лонни Пайк надеется вдохновлять людей во всем мире не бояться и всегда быть собой. Она никогда не осуждает других за их образ жизни и советует всем поступать так же.

Лонни советует добрее относиться к самовыражению других / Фото grayhairandtattoos