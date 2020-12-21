Країни Європейського Союзу в 2019 році виробили близько 16 мільярдів літрів вина. Італія, Іспанія та Франція – лідери у виробництві.

За даними Євростату, минулого року європейські виробники експортували 7,1 мільярда літрів вина. Майже половина була експортована до країн за межами ЄС (3,1 млрд. літрів, або 43% від загального експорту вина).

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За даними Євростату, найбільше вина за межами ЄС було експортовано до:

Великобританії (0,69 млрд. літрів, або 22% експорту поза ЄС)

США (0,65 млрд. літрів, 21%)

Росії (0,28 млрд. літрів, 9%)

Китаю (0,25 млрд. літрів, 8%).

Найбільшим експортером вина була Італія. Вона продала 1,1 мільярда літрів у 2019 році, що становить 34% експорту вина поза країнами ЄС. Далі йдуть Франція (0,8 млрд. літрів, 25%) та Іспанія (0,7 млрд. літрів, 22%).

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Загалом у 2019 році держави-члени Європейського Союзу імпортували 4,8 млрд. літрів вина. Лише 16% надходило з країн, що не входять до ЄС, зокрема з Чилі (0,17 млрд. літрів, 23% імпорту поза ЄС) та Південної Африки (0,16 млрд. літрів, 21%).