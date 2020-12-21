Сколько литров вина произвели страны ЕС в 2019: цифра удивит
Страны Европейского Союза в 2019 году произвели около 16 миллиардов литров вина. Италия, Испания и Франция - лидеры в производстве.
По даным Евростата, прошлом году европейские производители экспортировали 7,1 миллиарда литров вина. Почти половина была экспортирована в страны за пределами ЕС (3,1 млрд. литров, или 43% от общего экспорта вина).
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По данным Евростата, больше всего вина за пределами ЕС было экспортировано в:
- Великобританию (0, 69 млрд. литров, или 22% экспорта за пределы ЕС)
- США (0,65 млрд. литров, 21%)
- Россию (0,28 млрд. литров, 9%)
- Китай (0,25 млрд. литров, 8%).
Крупнейшим экспортером вина стала Италия. Она продала 1,1 миллиарда литров в 2019 году, что составляет 34% экспорта вина за пределы ЕС. Далее следуют Франция (0,8 млрд.литров, 25%) и Испания (0,7 млрд. литров, 22%).
Всего в 2019 году государства-члены Европейского Союза импортировали 4,8 млрд литров вина. Лишь 16% поступало из стран, не входящих в ЕС, в частности из Чили (0,17 млрд. литров, 23% импорта за пределами ЕС) и Южной Африки (0,16 млрд литров, 21%).
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