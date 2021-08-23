І саме таку назву має спільнота на Reddit, де користувачі викладають свої фото, друзів та родичів і дивують інших користувачів віком людини на світлині. Хтось у 14 виглядає на всі 30, а деяким майже 40-річним матусям дають максимум 15 років. Дивіться і спробуйте вгадати, скільки всім цим людям років.

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"Що ж, я маю це запостити...Мені 31 рік"

Фото Reddit ottawsimofol

"Вірте чи ні, але на цьому фото мені 38, а сину – 9"

Фото Reddit DeeDee_58

"Моя мама і я у 1995"

Фото Reddit polski_pat

"Мій батько, якому на фото 19, тримає свого сина на руках"

Фото Reddit ladyjriggs

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"Я в 33 роки виглядаю як 16-річний підліток, який щойно отримав водійські права".

Фото Reddit lenoreluna

"Цей бідолаха виглядає так у восьмому класі".

Фото Reddit Shameson4005

"Моїй мамі тут 15 років"

Фото Reddit Bobsledtohell

"Йду у 8 клас, а ніби на пенсію"

Фото Reddit notshelbybrewer

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"Моєму другу ніхто не вірить, що йому 14"

Фото Reddit Cream_Filled_Melon

"Я в 12 років виглядаю 30-річною ведучою новин"

Фото Reddit loophole4urpoophole