И именно так называется сообщество на Reddit, где пользователи выкладывают свои фото, друзей и родственников и удивляют других пользователей возрастом человека на фотографии. Кто-то в 14 выглядит на все 30, а некоторым почти 40-летним мамам дают максимум 15 лет. Смотрите и попробуйте угадать, сколько всем этим людям лет.
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"Что ж, я должен это запостить... Мне 31 год"
Фото Reddit ottawsimofol
"Верьте или нет, но на этом фото мне 38, а сыну – 9"
Фото Reddit DeeDee_58
"Моя мама и я в 1995 году"
Фото Reddit polski_pat
"Мой отец, которому на фото 19, держит своего сына на руках"
Фото Reddit ladyjriggs
"Я в 33 года выгляжу как 16-летний подросток, который только что получил водительские права".
Фото Reddit lenoreluna
"Этот бедняга выглядит так в восьмом классе".
Фото Reddit Shameson4005
"Моей маме здесь 15 лет"
Фото Reddit Bobsledtohell
"Иду в 8 класс, но вроде на пенсию"
Фото Reddit notshelbybrewer
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"Моему другу никто не верит, что ему 14"
Фото Reddit Cream_Filled_Melon
"Я в 12 лет выгляжу 30-летней ведущей новостей"
Фото Reddit loophole4urpoophole