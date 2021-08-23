Складно вгадати: 10 людей, які зовсім не виглядають на свій вік – кумедні фото
Джерело:Reddit
Вік більшості людей досить легко визначити, хоча б у межах одного десятка. Однак дивлячись на деяких людей, так і хочеться запитати: "Тобі 13 чи 30?".
І саме таку назву має спільнота на Reddit, де користувачі викладають свої фото, друзів та родичів і дивують інших користувачів віком людини на світлині. Хтось у 14 виглядає на всі 30, а деяким майже 40-річним матусям дають максимум 15 років. Дивіться і спробуйте вгадати, скільки всім цим людям років.
Читайте також Супергерої українського вина: Євгенія Ніколайчук
"Що ж, я маю це запостити...Мені 31 рік"
Фото Reddit ottawsimofol
"Вірте чи ні, але на цьому фото мені 38, а сину – 9"
Фото Reddit DeeDee_58
"Моя мама і я у 1995"
Фото Reddit polski_pat
"Мій батько, якому на фото 19, тримає свого сина на руках"
Фото Reddit ladyjriggsВеселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO
"Я в 33 роки виглядаю як 16-річний підліток, який щойно отримав водійські права".
Фото Reddit lenoreluna
"Цей бідолаха виглядає так у восьмому класі".
Фото Reddit Shameson4005
"Моїй мамі тут 15 років"
Фото Reddit Bobsledtohell
"Йду у 8 клас, а ніби на пенсію"
Фото Reddit notshelbybrewer
Цікаво Як дати нове життя старим речам: 15 цікавих ідей
"Моєму другу ніхто не вірить, що йому 14"
Фото Reddit Cream_Filled_Melon
"Я в 12 років виглядаю 30-річною ведучою новин"
Фото Reddit loophole4urpoophole