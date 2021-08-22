Сміливо та нестандартно: 10 дівчат, які кардинально змінили свою зачіску

Оце так! Героїні нашої добірки викинули з голови усі переживання і рішуче змінили свою зачіску. І ви знаєте… Результат вийшов просто надзвичайним!

Вони точно не пошкодували, що пішли на таку авантюру. Ви давно хотіли поекспериментувати зі своїм волоссям, але сумнівалися, чи варто це робити? Ось фотографії, які переконають вас, що час настав. Поїхали!

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Як вам така коротка зачіска?

Фото інстаграм hairbykysa

Який крутий колір!

Фото інстаграм samiskinnerhair

Просто вау!

Фото інстаграм isthatpat

Дівчина цікаво поєднала різні кольори

Фото інстаграм samiskinnerhair

Як розкішно!

Фото інстаграм annabiancahair

Казкова леді!

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Фото інстаграм realericvaughn

Дівчині дуже личить світле волосся

Фото інстаграм maayanbirnstein

А чому б і ні? Яскравий колір!

Фото інстаграм realericvaughn

Кучері – це завжди прекрасно!

Фото інстаграм seabrapaullo

Чудові зміни!

Фото інстаграм paintitblonde