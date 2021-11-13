Але не всі ховають старі кумедні фотографії. Користувачі Reddit поділилися своїми найдивнішими знімками з часів дитинства та юності. Обов’язково перегляньте цю добірку – вона однозначно підніме вам настрій. Багато цікавих деталей з цих фото зараз взагалі ніде не побачиш!
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран
"Наприкінці 90-х я була схожа на 40-річну жінку"
Фото reddit
"На цьому фото мені 12 років. Так, я хлопчик, а не дівчинка"
Фото reddit
Готи в 5 класі
Фото reddit
"Цікавий 2008 рік"
Фото reddit
"В 1997 році я була в костюмі Саддама Хусейна на Геловін"
Фото reddit
"У 1998 році я переїхав в інший район. Там познайомився з хлопцями, з якими ми робили реслінг-шоу"
Фото reddit
"Я ходив у цих чобітках і взимку, і влітку… Складний 1993 рік"
Фото reddit
"Батьки зробили для мене хрест. Була в мене така гра..."
Фото reddit
13 років потому
Фото reddit
"Я був в костюмі канапки!"
Фото reddit