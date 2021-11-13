Но не все прячут старые забавные фотографии. Пользователи Reddit поделились своими странными снимками со времен детства и юности. Обязательно просмотрите эту подборку – она однозначно поднимет настроение. Многие интересные детали из этих фото сейчас вообще нигде не увидишь!

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран

"В конце 90-х я была похожа на 40-летнюю женщину"

Фото reddit

"На этом фото мне 12 лет. Да, я мальчик, а не девочка"

Фото reddit

Готы в 5 классе

Фото reddit

"Интересный 2008 год"

Фото reddit

"В 1997 году я была в костюме Саддама Хусейна на Хэллоуин"

Фото reddit

"В 1998 году я переехал в другой район. Там познакомился с ребятами, с которыми мы делали реслинг-шоу"

Фото reddit

"Я ходил в этих сапожках и зимой, и летом… Сложный 1993 год"

Фото reddit

"Отцы сделали для меня крест. Была у меня такая игра..."

Фото reddit

13 лет спустя

Фото reddit

"Я был в костюме бутерброда!"

Фото reddit